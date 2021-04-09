Serdar Karagöz, TRT'ye veda etti

Anadolu Ajansı Genel Müdürü olan Serdar Karagöz, çalışma arkadaşlarına başarı dileklerini ileterek TRT’ye veda etti

Serdar Karagöz, geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'nın Yönetim Kurulu Üyeliği ve Genel Müdürlüğü görevlerine getirildi.

2018 yıllından bu yana çalıştığı TRT'ye de veda ettiğini bugün açıklayan Serdar Karagöz, Instagram hesabı üzerinden paylaşım yaptı.

İş arakadaşlarıyla birlikte bu zamana kadar birçok başarılı işe imza attıklarını belirten Karagöz, TRT ailesinden ayrılmanın kendisini hüzünlendirdiğini söyledi.

SERDAR KARAGÖZ'ÜN TRT'YE VEDA MESAJI

Serdar Karagöz'ün Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarım;

Bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğum ve 2018 yılından beri keyifle çalıştığım TRT'den bugün itibariyle ayrılıyorum.

Bir yandan yeni görevime başlamanın heyecanını yaşarken, bir yandan da TRT ailesinden ayrılacak olmanın hüznünü yaşıyorum.

Birlikte çalıştığımız süre zarfında birçok başarılı işe imza atıp, uluslararası arenada iz bıraktık. Yaptığımız işlerle dünyayı daha iyi hale getirmek için insanlara ilham verdik. Bundan sonra da TRT’nin başarılarını, hem Türkiye’de hem de dünyada, daha da fazla duyurmaya devam edeceğinden eminim.

Siz değerli çalışma arkadaşlarıma ve birlikte çalışmaktan büyük gurur duyduğum, vizyonu ile TRT’yi değiştiren, dönüştüren ve uluslararası saygın bir kamu yayıncısı haline getiren Genel Müdürümüz İbrahim Eren Bey’e teşekkür ediyorum.

Hepinize iş hayatında başarılar diliyor, sizlere ve ailelerinize sağlık dolu günler diliyorum.

Sevgiyle kalın.

Serdar Karagöz.”