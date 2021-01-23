Serdar Ortaç: Erdoğan'ın liderliğine aşığım

Siyasi görüşünün sorulması üzerine konuşan Serdar Ortaç, kendisine göre şu an tek liderin Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyledi.

Magazin dünyasının ünlü isimlerinden Serdar Ortaç, zaman zaman yaptığı siyasi açıklamalarla gündeme geliyor.

Şarkıcı Serdar Ortaç, Posta'dan Oya Çınar'a verdiği röportajda sorulara oldukça samimi yanıtlar verdi.

İçinden gelen her şeyi söyleyen Serdar Ortaç'ın cevapladığı son soru, onu muhaliflerin hedef tahtasına yerleştirmeye yetti.

ATA'MA DA ERDOĞAN'A DA AŞIĞIM

Serdar Ortaç; Oya Çınar'ın, "Serdar Bey, siyasi olarak dünya görüşünüzü nasıl ifade ediyorsunuz?" şeklindeki sorusuna "Ben Atatürkçüyüm. Cumhuriyeti kuran Ata’ma hayranım, aşığım. Ama Erdoğan’ın liderliğine de aşığım. Bana göre şu an tek lider Erdoğan’dır. Böyle söyleyince bana “Tayyip’çisin” diyorlar. Yahu öyle bir şey yoook! Vatandaşı kim koruyorsa benim için lider odur. Erdoğan da vatandaşını koruyor. Durum bu." ifadeleriyle cevap verdi.

Serdar Ortaç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadeler nedeniyle muhalif isimler tarafından sosyal medyada eleştiriliyor.