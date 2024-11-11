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DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

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"TUTUKLAMA" TALEBİYLE SEVK

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 16 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ile birlikte diğer 16 şüpheli de tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

"TUTUKLANDIM"

Polisler eşliğinde hakimliğe götürülen Mehmet Ali Erbil'in "Tutuklandık" sözleri üzerine yakınları şaşkına döndü.

KIZI VE ESKİ SEVGİLİSİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil ve eski sevgilisi Gülseren Ceylan'ın gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Görevliler ise Erbil'in tutuklanmadığını, hakimliğe sevk edildiğini söyleyerek ortalığı sakinleştirmeye çalıştı.

"KÖTÜ ÖRNEK OLDUK"

Serdar Ortaç ise basın mensuplarına yaptığı açıklamada,"Çok üzgünüm doğru değil ama topluma kötü örnek oldum. O yüzden çok üzgünüm." dedi.

Mahkeme, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'a adli kontrol kapsamında ev hapsi verildi.