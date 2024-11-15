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Haber Merkezi

Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç, bazı platformlarda yasa dışı bahis reklamı yaparak, toplumun tepkisini çekti.

Eleştirilere kulak asmayan ikili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

Gözaltına alındıktan sonra ev hapsi verilen Ortaç ve Erbil, maddi olarak oldukça zor bir döneme girdi.

SERDAR ORTAÇ'IN KONSERLERİ İPTAL

Gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Serdar Ortaç, 20'ye yakın konser için anlaşma yapmıştı ancak bunların hepsi, yapılan soruşturmanın akabinde iptal oldu.

Daha önce kumar yüzünden de maddi anlamda kayıp yaşadığını söyleyen Ortaç'ın, 20 konserinin iptal olmasının ardından kaybı 50 milyon TL'ye yaklaştı.

SOSYAL MEDYA HESAPLARINI DA KAPATTI

Yaşanan olayların ardından Serdar Ortaç dün Instagram hesabını, bugün ise X hesabını kapatarak sessizliğe gömüldü.

Ünlü isim, adliye çıkışında da gazetecilere yaptığı açıklamada, kötü örnek olduklarını söylemiş ve özür dilemişti.

MEHMET ALİ ERBİL'İN DE ZARARI BÜYÜK

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil'in programı Turnike, yayından kaldırıldı. Uzun süre sağlık sorunlarıyla uğraşan Erbil, Turnike programı ile ekranlara geri dönmüştü.