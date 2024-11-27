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Haber Merkezi

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis çetelerine yönelik operasyon başlatmış ve bu kapsamda çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

11 Kasım'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan kişiler arasında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç da bulunuyordu.

Bir gün önce yaşanan gelişmede Ortaç'ın 24 Aralık, Erbil'in ise 30 Aralık'ta hakim karşısına çıkacağı öğrenilmişti.

EV HAPSİ VE ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

İki ismin belirlenen tarihlerde hakim karşısına çıkması beklenirken dün, bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Ortaç'ın ev hapsi ve adli kontrol kararının kaldırıldığı bildirildi.

Yaşananların ardından sosyal medya hesabını yeniden açan şarkıcı dikkat çeken bir video yayınladı.

Videoda, zor bir süreçten geçtiğini belirten şarkıcı, yaşadığı olaylar ve pişmanlıkları hakkında açıklamalarda bulundu.

AÇIKLAMA YAPTI: BANA ÇOK BÜYÜK BİR DERS OLDU...

Ortaç mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu bana çok büyük bir ders oldu. 30 sene içki içtim, bir gecede karar verip bıraktım. Başıma gelenler herkese ders olsun. Tövbe, herkes bundan ders çıkarsın"

"GÖKDELEN VARDI O GİTTİ"

Bilindiği üzere ünlü şarkıcı, yıllar önce yaptığı açıklamalarla kumar oynamayı bıraktığını ve tövbe ettiğini söylemişti.

Katıldığı bir programda kumar bağımlılığıyla ilgili konuşan Ortaç, "Kumar yüzünden ne kadar kaybettin?" sorusuna, "Rakam veremem ama 10-15 tane evim gitti. Ali Sami Yen Stadı’nın yanında gökdelen vardı, o gitti" yanıtını vermişti.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada, sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Soruşturmada yaşa dışı bahis reklamlarında yer aldıkları iddia edilen şüpheliler arasında şarkıcı Serdar Ortaç, sunucu Mehmet Ali Erbil, eski futbolcu Batuhan Karadeniz, sosyal medya fenomenleri İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçkar, Sefa Caner Sarıçam ile Rusya ve Türkiye vatandaşı Aleksander Mensikof'un da olduğu tespit edilmişti.

16 GÖZALTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, şüphelilerden 5'inin yurt dışında olduğu, diğer 2'sinin aranmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenilmişti.

SERDAR ORTAÇ VE MEHMET ALİ ERBİL HAKKINDA 'EV HAPSİ' KARARI VERİLMİŞTİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol kararı verilmiş, Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklanmış, 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararlaştırılmıştı.

Savcılık, Erbil ve Ortaç'ın aralarında bulunduğu 4 şüpheli hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol tedbirine itiraz etmiş ve bu şüphelilerin de tutuklanmasını talep etmişti.

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