DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil gözaltına alınmıştı.

Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Ortaç ve Erbil, 'Ev hapsi' kararı ile serbest bırakılmıştı.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Serdar Ortaç'ın, 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Serdar Ortaç avukatıyla adliyeye gelirken, Mehmet Ali Erbil de sabah saatlerinde adliyede hazır bulundu.

MEHMET ALİ ERBİL TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mehmet Ali Erbil'in Serdar Ortaç'ın sanık olarak yargılandığı davanın duruşmasında tanık olduğu öğrenildi.

"SERDAR DAHA ŞANSLI BU KONUDA"

Sabah saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Mehmet Ali Erbil, gazetecilere kısa bir açıklama yaparak, "Serdar daha şanslı bu konuda. Onunki daha önce görülecek. Bizim için bir öngörü olacak davayla ve sonuçla ilgili. Onun için hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

"AYLIK GELİRİM 500 BİN LİRA"

Duruşmada savunma yapan Serdar Ortaç, aylık gelirinin 500 bin lira olduğunu beyan etti.

Serdar Ortaç, "Malta’da bir açılış için teklif geldi, ben de kabul ettim. Havaalanına vardığımda beni daha önce tanımadığım 2 kişi karşıladı. Malta’da röportaja başladılar, şahsi telefondan yayın açtılar. Çekilen video, kendi sitelerinde benim iznim olmadan yayınlanmış. İlk başta fark etmedim ancak sonradan anladım ki Ünal ve Cenk’in giydiği tişörtlerin üzerinde Türkiye’deki televizyonlarda görmeye aşina olduğum bir kumar sitesinin ismi yazılıymış." dedi.

"MALTA'YA GİTTİĞİME PİŞMAN OLDUM"

Savunmasına devam eden Ortaç, şu ifadeleri kullandı:

Bana ısrarla Malta’da kumar yasaldır sen de giy dediler ancak asla giymeyeceğimi söyledim ve kaçmak istedim. Malta’ya gittiğime çok pişman oldum ancak yapacak bir şey yoktu. Kimseyi teşvik etmedim, benim bilgim ve kontrolüm dışında kendi çektikleri videoyu kendi sitelerinde yayınlamışlar. Suç işleme kastım yoktur."

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Ortaç'ın yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Savcılık, 'Yasa dışı bahis reklamı ve teşvik' suçundan yargılanan Serdar Ortaç'ın 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Mahkeme adli kontrol kararının kaldırılmasına hükmetti.

Ortaç’ın avukatları, mütalaaya karşı savunma yapabilmek için ek süre istedi. Duruşma 25 Şubat 2025'e ertelendi.