Serdar Aksoy kimdir? Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy neden tutuklandı?

Menemen Belediyesindeki "zimmet" ve "irtikap" iddialarıyla ilgili gözaltına alınan Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklanması siyasetin gündemine oturdu. Peki Serdar Aksoy kimdir?

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan İzmir Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, tutuklandı. Aksoy'un tutuklanma haberi ülke gündemine düşerken arama motorlarında konuyla ilgili araştırma yapılmaya başlandı. Peki, Serdar Aksoy kimdir? Serdar Aksoy neden tutuklandı?

SERDAR AKSOY HAYATI

Serdar Aksoy, 16 Nisan 1974 tarihinde İzmir Menemen'de dünyaya geldi. İlkokulu Menemen Şehit Kemal'de, ortaokulu İzmir Türk Koleji'nde, liseyi ise Ankara Çankaya Lisesi'nde bitirdi. Selçuk Üniversitesi Kamu Yönetimi'ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi'nde Sermaye Piyasaları okudu.



Aksoy, Menemen'de müteahhitlikle uğraşmaktadır. Menemen'in Sesi ve Poyraz Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktadır.



Serdar Aksoy, 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimlerde CHP'den İzmir Menemen Belediye Başkan Adayı oldu.

Evli olan Serdar Aksoy 3 çocuk sahibidir.

SERDAR AKSOY NEDEN TUTUKLANDI?

Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy hakkında partisine gelen şikayetler üzerine soruşturma başlatılmış, İzmir'e gönderilen 3 milletvekili, Aksoy hakkında rapor hazırlamıştı.

CHP Merkez Yönetim Kurulu, 16 Kasım'da Aksoy'u oy birliğiyle "kesin ihraç" istemiyle "tedbirli" olarak Yüksek Disiplin Kuruluna sevk etmişti. Aksoy ise 18 Kasım'da partisinden istifa ettiğini, görevine devam edeceğini duyurmuştu.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca, "zimmet, irtikap, görevi kötüye kullanma ve evrakta sahtecilik" iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 27 zanlı, 20 Kasım'da gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı O.Y. ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediye Meclis Üyesi T.F.Ç'nin de bulunduğu, bu kişilerin hurda satışı işiyle bağlantılı olduklarının iddia edildiği öğrenilmişti.

İzmir'in Menemen Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilenlerden, aralarında Başkan Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklandı.