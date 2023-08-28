Seren Serengil'den sokak köpeği savunması: Korkan insan tedavi olsun Başıboş köpek saldırılarının arttığı bugünlerde, sokaklardan toplatılmalarına karşı gelen Seren Serengil, köpekten korkan insanları suçladı.

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ensonhaber.com

Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri haline gelen sokak köpeklerinin henüz önüne geçilemedi.

7'den 70'e tüm vatandaşların büyük bir korku yaşadığı ve sokakta güvende hissetmediği başıboş köpekler, saldırılarıyla ölüme yol açıyor.

Kimi zaman ise yaşanan kovalamacada ağır yaralanmalar yaşanıyor.

Bu zamana kadar çok sayıda ölümle sonuçlanan saldırılar, ailelerin isyan etmelerine neden oluyor.

Yetkililere seslenenler, sokak köpeklerinin toplatılması gerektiğini savunuyor.

Sokak köpeklerinden korkulmasına tepki gösterdi

Hal böyleyken, kimi ünlüler ise sokak köpeği savunuculuğuna soyunuyor.

Bir yorum da Seren Serengil'den geldi.

5 köpeği olan Serengil, saldırıların arttığı bugünlerde başıboş köpekleri savunarak video çekti.

"Korkan insanlar tedavi görmeli"

Köpeklerden korktuğu için insanları suçlayan Serengil, şu ifadeleri kullandı:

Hayvanlardan korkan herkese saygı duyuyorum. Düşünene bu korkan insanların, tedavi görmeleri, eğitilmeleri mi daha doğru? O zaman Türkiye’deki bütün nüfusun farklı farklı korkuları var. O korkulara göre yasak mı getirilmeli? O zaman yasaklar ülkesi olur.