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İHA

Magazin dünyasını karıştıran gelişmeler ardı ardına gelmeye devam ediyor.

2002 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bünyesinde 50'den fazla Türkiye'nin en popüler oyuncusunu barındıran ID İletişim'in ortaklarından Ayşe Barım hakkında 'tekelleştirme' iddiaları ortaya atılmıştı.

Sektördeki gücünü kullanarak usulsüz işlere karıştığı öne sürülen Barım'ın, şarkıcı Mert Demir ve Serenay Sarıkaya arasında sahte bir çıkar ilişkisi düzenlediği iddia edilmişti.

YALANLADILAR

İddiaların ayyuka çıkmasının ardından Barım, Sarıkaya ve Demir söylenenleri yalanlarken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin re'sen soruşturma başlattı.

ADLİYEYE GELDİ

Soruşturma kapsamında Barım'ın menajerliğini yaptığı oyuncu Serenay Sarıkaya, "tanık" sıfatıyla ifade vermesi için savcılığa çağrıldı.

Mert Demir'le reklam aşkı yaşadığı iddia edilen oyuncu, Menajer Ayşe Barım hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tanık sıfatıyla ifade vermek üzere adliyeye geldi.

AYŞE BARIM MENAJERLİK SORUŞTURMASI

2002 yılından bu yana faaliyet gösteren ve bünyesinde 50'den fazla Türkiye'nin en popüler oyuncusunu barındıran ID İletişim, menajerlik ajansları arasında en tanınan isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Ancak ajansın ortaklarından Ayşe Barım hakkında ortaya atılan 'tekelleştirme' iddiaları, sektördeki dengeleri sarsmış durumda.

İddialara göre, menajer Ayşe Barım, sektördeki güçlü konumunu kullanarak, ünlü bir şarkıcının kariyerini yeniden şekillendirmek için bir plan yaptı.

REKLAM İLİŞKİSİ İDDİASI

Bu plan kapsamında, milyonlarca kadın hayranı olan şarkıcıya "erkeksi bir imaj" kazandırmak için, menajerin ajansındaki bir kadın oyuncuyla "ilişkideymiş" gibi gösterildi.

Bu süreçte, şarkıcının gerçek sevgilisi olan iş insanından alınan paralar imaj çalışmasında için kullanıldı.

Daha sonra, plan gereği bu kurgusal ilişkinin "ayrılık" haberleriyle sonlandırılması öngörülüyordu.

İDDİALARI YALANLADILAR

Ayrıca Barım'ın, kendisine biat etmeyenleri piyasadan uzaklaştırdığı ve kendi oyuncularının önünü açtığı iddia edildi.

Daha sonra Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim, açıklama yaparak iddiaları yalanladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ID Danışmanlık Ltd Şti sahibi, Serenay Sarıkaya ve çok sayıda ünlünün menajerliğini üstlenen Ayşe Barım hakkında resen soruşturma başlattı.

Savcılık, sosyal medya platformlarındaki paylaşım ve haberlerdeki iddialar ihbar olarak kabul ettiğini ve maddi gerçeğin ortaya çıkartılmasını hedeflediklerini belirtti.

SERENAY SARIKAYA İLK KEZ KONUŞTU

Ajansının açıklamasını daha önce Instagram hesabından paylaşan Serenay Sarıkaya da iddialara ilişkin ilk kez konuştu.

Sarıkaya, Gazete Magazin'in muhabirlerine şu açıklamayı yaptı: