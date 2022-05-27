Sergey Lavrov: ABD, Suriye'de ayrılıkçılığı teşvik ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Suriye'de ayrılıkçılığı teşvik ettiğini, çatışma ortamının sürmesini amaçladığını belirterek Türkiye'nin buna kayıtsız kalamayacağını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, RT Arabic’e gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lavrov, Türkiye'nin de sınır ötesi harekat olasılığı olan Suriye'nin kuzeyindeki son durumu da değerlendirdi.

"Askeri faaliyetlerimiz neredeyse bitti"

Rusya'nın Suriye'deki askeri faaliyetinin neredeyse son bulduğunu söyleyen Lavrov, “ABD, durumu kriz halinde tutmaya ve oradaki çatışmaların yeniden başlamasını teşvik etmeye çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"Türkiye elbette kayıtsız kalamaz"

Lavrov, ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunun önemli bir kısmını işgal ederek, Fırat’ın doğusunda yarı devlet şeklinde bir oluşum kurduğunu ve ayrılıkçılığı teşvik de ettiğini söyleyerek, “Bütün bunlar bölgenin bu kesimindeki gerginlikleri etkiliyor. Türkiye elbette kayıtsız kalamaz” dedi.

"ABD, Kürt nüfusunun duygularını kullanıyor"

Lavrov, “Suriye'de hiç kimse tarafından davet edilmeyen devletlerin silahlı kuvvetleri hala varlığını sürdürüyor. Fırat'ın doğusunun önemli bir bölümünü işgal eden Amerikan ordusu, Irak'taki Kürt nüfusun bir kısmının duygularını bu amaçla kullanarak, doğrudan ayrılıkçılığı teşvik ederek, burada açıkça bir yarı devlet oluşumu yaratıyor” diye konuştu.