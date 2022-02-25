Bağımsız ve çok kültürlü bir Ukrayna istediklerini belirten Sergey Lavrov, "Ukrayna'yı işgal etmiyoruz." dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Ukrayna'yı işgal etmiyoruz." ifadelerini kullanan Lavrov, "Bağımsız ve çok kültürlü bir Ukrayna istiyoruz." dedi.

Lavrov'un açıklamalarının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Kimsenin Ukrayna'yı işgal etmemesi gerkekiyor. Biz Ukrayna'da NATO'nun çıkarlarının karşısında hareket etmeye çalışıyoruz. NATO genişlemeye çalıştı biz de buna karşıyız.

Bunlar medyanın sessiz desteğiyle gerçekleşiyor. Şu anda ön safhalarda Ukrayna'da olan gazetecilerden birine lütfen kulak verin. Son yıllarda kimse batı medyasından başka bir şey dinlemedi.

Tüm gazeteciler şu an Donbask bölgesinde en ön saflarda yer almakta. Kadınların nasıl öldüğünü göstermeye çalışıyorlar. NATO hava güçlerinin de Belgrad'da yaptıkları mevcuttu. Bombalar yağdırıldı. Bu bir örnek aslında, Ukrayna rejimi için örnek.

Sonuç ne olacak? Son derece önemli. Biz durumu mevcut koşullar doğrultusunda değerlendireceğiz. Ukrayna halkını desteklediğini söylüyor Putin. Çok kültürlü çeşitliliği destekliyoruz biz Ukrayna'da. Ukrayna için aşırıcı yönetimlerin altında olması bizim için kabul edilebilir değil.

Yalnızca kelimelerimi renkli kılmaya çalışmıyorum biz de aynı anlayışla hareket ediyoruz ben edebi adlandırma kullanmıyorum. Başka savaşlarda neler olduğuna bakın mesela burada demokrasi adına Irak'a girdiler. 2008'de Putin ve Bükreş arasındaki NATO Zirvesi'nde bir uyarı yapılmıştı.

NATO'nun Ukrayna ve Gürcistan arasında doğru karar almasını, NATO üyesi olamayacağını söylemiştik. Almanya ve Fransa, o dönemde doğrudan bir üyelik yerine imtiyaz vermeye karar verdi.

Putin o dönemde şunu belirtti, 'Genç Ukrayna devleti, son derece kırılgandır.' dedi. Ukrayna'nın NATO üyesi olması konusunda karar alındı. Rusya'nın sesini kesmeye çalışıyor, Ukrayna'daki Rusları sessizleştirmeye çalışıyorlar.

Biz insanların özgürleştirilmesini, herkesin haklarını kullanmasını istiyoruz. Geleceklerine kendilerinin karar vermelerini istiyoruz. Çünkü Ukrayna zaten yeterince acı çekti. Biz bu sessizleştirmeyi kabul etmiyoruz.

Kimse ABD ordusunun orada olmasını istemiyor ve Amerika'nın asla harekete geçmeyeceği ve provoke etmeyeceği söylendi başka devletleri ancak bakacak olursak ABD'nin temsilcileri çok büyük bir hata yaptıklarını söylediler. NATO'nun aldığı en yanlış karardı dediler."

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