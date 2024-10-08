Sergi için poz veren Uraz Kaygılaroğlu'ndan özür açıklaması Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Uraz Kaygılaroğlu, özür diledi. Kaygılaroğlu açıklamasında, "akıl tutulması" yaşadığını söyledi.

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Haber Merkezi

İstanbul Fatih'te iki genç kız, vahşice katledildi.

Ayşenur ve İkbal için tüm Türkiye günlerdir gözyaşı döküyor.

İlk olarak kız arkadaşı Ayşenur Halil'i öldüren Semih Kılıç, ardından da İkbal Uzuner'i Edirnekapı'da surlarda öldürdü.

İşlediği cinayetlerin ardından da intihar ederek yaşamına son verdi.

Türkiye'yi sarsan bu olay sonrası gözler herkesin yakından tanıdığı bir isme, Uraz Kaygılaroğlu'na çevrildi.

ELİNDE KASAP BIÇAĞI VE KADIN KAFASIYLA POZ VERDİ

Elinde kasap bıçağı, kadın kafası ve kanlar içerisinde pozlar veren Kaygılaroğlu’na, “Kadın kasabı ‘sanatın’ İstanbul surlarında hayat buldu.” yorumları yapıldı.

ÖZÜR AÇIKLAMASI GELDİ

Nevşin Mengü'nün YouTube yayınına katılan Uraz Kaygılaroğlu, verdiği pozlardan dolayı özür diledi.

Kaygılaroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"TEPKİLERİ ÖNGÖREMEDİM, AKIL TUTULMASI YAŞADIM"

Sergi benim değildi. Başka bir sanatçının sergisiydi, ben sadece bir işinde yer aldım. Nisan'ın 16'sında sergilenmişti ve o dönemki kız arkadaşımın ilk kişisel sergisiydi. Tepkilerin nereye varacağını, kadın cinayetlerine varacağını öngöremedim.



Bir akıl tutulması yaşadım. Toplumun dinamiklerini, yaralarını ne kadar tetikleyeceğini öngöremediğim için de ardından özür dilemiştim fakat anladığım kadarıyla bu özür de kabul görmedi.

"ÇOK ÜZGÜNÜM, BİR DAHA TELEVİZYONA ÇIKMAK ZORUNDA DEĞİLİM"

Hem Ayşenur'un hem İkbal'in ailesi ve sevenleri özelinde, tüm Türkiye özelinde çok üzgün olduğumuzu söylemek istiyorum. Semih Çelik adlı caninin yaptığı bu eylemin sonucunda bu işin öznelerinden biri haline gelmiş olmak beni çok üzdü.



Genelde bu iş biraz cambaza bak gibi oluyor yani olup bitenden ziyade bir hedef belirleniyor. Aslında konunun özelinden biraz uzaklaşıyoruz gibi oluyor.



Eğer bunların bitmesi ben ve benim gibi üçüncü şahısların toplumdan menedilmesi bir daha göz önüne çıkmamasıysa ben bunu seve seve canıgönülden kabul ederim. Bir daha sahneye çıkmak, televizyona çıkmak zorunda değilim, başka bir iş yaparım.

"CAN GÜVENLİĞİMDEN ENDİŞE EDİYORUM"

Ben kendi can güvenliğimden de üçüncü bir şahıs olarak, hedef gösterildiğim için endişe eder haldeyim. Sorunun kaynağı başka bir yer değil, sistematik olarak isimlerimiz bir şekilde sosyal medyadan pompalanıyor. Suçlu cadı avı yapılan hedef gösterilen bir durumdan bahsediyoruz.



Ben parmağıma oje sürmüşüm, etek giymişim, rol icabı başka erkekle öpüşmüşüm, bir yerde yer almışım. Bunların hiçbirisi suç değil, beni suçlu yapmaz. İnsanlar istedikleri gibi yaşayabilir, bir kişiye verdiğim zarar yok konu bununla alakalı.



Yani sizin beğendiğiniz toplumun istediği şekilde var olmuyor diye insanlar kötü olmazlar. Toplum olarak yaşadığımız bu cinnet anlarını bir yere yönlendirirken nereye yönlendirdiğime bir bakalım.

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