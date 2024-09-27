Serhat Akın'ın silahlı saldırıya uğradığı anın görüntüleri Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın'ın Beykoz'da uğradığı silahlı saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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AA & Ensonhaber

Fenerbahçeli eski futbolcu ve futbol yorumcusu Serhat Akın, bir kanaldaki spor programının çıkışında silahlı saldırıya uğradı.

Akın, saldırıyı sosyal medya hesabından "Program çıkışı ayaklarıma sıktılar, son sözümüz Fenerbahçe." şeklinde duyurdu.

Hastaneye kaldırılan futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Serhat Akın'ın, Kavacık Mahallesi Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradığı anlar, bölgedeki iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

KOŞARAK GELDİ, MOTOSİKLETLE OLAY YERİNDEN KAÇTI

Görüntülerde Serhat Akın'ın, yanındaki kişiyle birlikte binadan çıkış yaptığı sırada hızla koşarak gelen 1 kişi tarafından silahla vurulduğu, ateş eden kişinin daha sonra motosikletle olay yerinden kaçtığı görülüyor.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Silahlı saldırıda ayağından yaralanan Serhat Akın'ın, Ataşehir'deki özel hastanede tedavisi devam ediyor.

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