Serkan Bayram, Vatikan'da Papa ile bir araya geldi: Adil ve engelsiz bir dünya için...

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Bebekken buğday tarlasında çıkan yangında vücudunun büyük bölümünde kalıcı yanıklar oluşan ve ellerini kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayata tutunma mücadelesini anlatan "Buğday Tanesi" filmi, Papa'ya ulaştı.
Vatikan'da Papa Pope Franscis ile bir araya gelen Serkan Bayram, sohbetinden kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.
"Adil ve engelsiz bir dünya"
Vatikan'da Papa ile bir araya gelen Serkan Bayram o anları sosyal medya hesabından paylaştı ve şu notu düştü;
Vatikan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Sn. Pope Francis ile bir araya geldik. Barış içinde daha adil ve engelsiz bir dünya istiyoruz.
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