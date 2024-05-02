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Serkan Bayram, Vatikan'da Papa ile bir araya geldi: Adil ve engelsiz bir dünya için...

Serkan Bayram, Vatikan'da Papa ile bir araya geldi: Adil ve engelsiz bir dünya için... Avukat Serkan Bayram, Vatikan'da Papa Pope Francis ile bir araya gelerek, Buğday Tanesi isimli kitabını hediye ett.