Milletvekili Serkan Bayram'ın engelli bir birey olarak mücadelesini konu edinen Buğday Tanesi filmini izleyen engelli kadın gözyaşları içinde Bayram'a, "Sizin yolunuzdan ilerlemeye çalışacağım" dedi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram'ın hayat hikayesinin işlendiği "Buğday Tanesi" filmi sinemalarda gösterime girdi.

Son günlerde sıkça konuşulan ve merak edilen film, engelli bireylerin mücadelesini konu ediniyor.

Filmin geliri ile engelli yaşam merkezi kurulacak

İlham verici bir başarı hikayesi olarak öne çıkan filmin galası, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde İstanbul AKM'de yapıldı.

Öte yandan filmden gelen gelirle de İstanbul'da Engelli Yaşam ve Kültür Merkezi kurulacağı belirtildi.

Erzincanlılardan yoğun ilgi

Merakla beklenen film son olarak Erzincan'da izleyici ile buluştu.

Memleketi Erzincan'a gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, önce "Buğday Tanesi" kitabının imza gününe katıldı ardından izleyicilerle bir araya geldi.

"Bu film bir kişiye bile umut verdiği an, amacına ulaşmıştır"

Bayram, filmi izleyen engelli bir kadının duygulandığı ve övgü dolu sözlerle bahsettiği anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Paylaşımına, "Bu film bir kişiye bile umut verdiği an, amacına ulaşmıştır." notunu düşen Bayram, kadının sözlerine ithafen de, "Gözyaşların çare değil ağlama büyü, Başını dik tutabilirsen boy vereceksin…" ifadelerini kullandı.

Serkan Bayram'ın hikayesini anlatan Buğday Tanesi filmi duygulandırdı VİDEO



"Sizin gibi birisi olması lazımmış"

Engelli kadın da Bayram'a, "Çok güzeldi. İyi ki varsınız. Sizin gibi birisi olması lazımmış. Ben de sizin yolunuzdan ilerlemeye çalışacağım. O yüzen psikolog olacağım." şeklinde konuşarak gözyaşlarını tutamadı.

Gösterime giren Buğday Tanesi, sinemaseverlerin ilgi odağı oldu

