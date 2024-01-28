Serkan Toper, Beşiktaş Belediyesi'nin sorunlarını sıraladı Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper, mevcut CHP'li yönetimin ilçede yapamadıklarını tek tek anlattı. Belediyenin işçilerine 2 aydır maaş vermediğini vurgulayan Toper, vaat edilenlerin yerine getirilmediğine de dikkat çekti.

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ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için geri sayıma geçti.

İstanbul'da il ve ilçe adaylarını belirleyen Cumhur İttifakı, seçim çalışmaları için sahadan bir an olsun ayrılmıyor.

Bu isimlerden biri de MHP ve Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper.

Toper, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin 2 aydır işçilerin maaşını ödeyemediğini söyledi.

Mevcut CHP'li yönetime verdi veriştirdi: 019’dan 2024’e kadar vaat ettikleri hiçbir şeyi yapmadılar

Sözlerine devam eden Toper daha sonra CHP'li yönetimin vaat ettiklerini yapmadığının altını çizdi.

Toper, "2019’dan 2024’e kadar vaat ettikleri hiçbir şeyi yapamadıklarını, diyorlar ya biz vaat ettiklerimizin yüzde 40’ını yaptık. Bunu da bir başarıymış gibi anlatmaya çalışıyorlar. O da yalan" dedi.

Toper son olarak CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde yaşanan yolsuzlukları ve mevcut Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın parti içerisindeki tutumunu eleştirdi.

"Oy verdikleri belediye başkanının 2 aydır oradaki emekçi işçilerin maaşını vermediğini biliyorlar mı?"

Serkan Toper'in açıklamaları şu şekilde:

Seçmen reflekslerini suçlamak siyasetçiler için kolay bir yol. Şimdi orada problem var. Elbetteki seçmenin de bir sorgulama yapmasına katkı sağlamak lazım. Neler oluyor anlatmak lazım. Çünkü çoğu zaman Beşiktaş’ta sitelerde oturan insanlar belediyede ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorlar. Örneğin oy verdikleri belediye başkanının 2 aydır oradaki emekçi işçilerin maaşını vermediğini biliyorlar mı? 2019’dan 2024’e kadar vaat ettikleri hiçbir şeyi yapamadıklarını, diyorlar ya biz vaat ettiklerimizin yüzde 40’ını yaptık. Bunu da bir başarıymış gibi anlatmaya çalışıyorlar. O da yalan. Ben size bir örnek vereyim 6. Gazetecilerde oturuyorum Akatlar’da dedi ki hiç Kemal Bey’i bir proje açılışına, temel atma törenine çağıramadılar. Rıza Akpolat’ın hakkını teslim edelim o Kemal Bey’i bir açılışa çağırdı. Benim orada bir park alanım var, parka çimler attılar, basketbol potalarını yenilediler ve bu açılışa Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Ondan sonra dediler ki biz bu seçimleri Kemal Bey yüzünden kaybettik.

"Beşiktaş yolsuzluk ve rüşvet harici bir konuyla gündeme gelmedi"