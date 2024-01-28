Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim için geri sayıma geçti.
İstanbul'da il ve ilçe adaylarını belirleyen Cumhur İttifakı, seçim çalışmaları için sahadan bir an olsun ayrılmıyor.
Bu isimlerden biri de MHP ve Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan adayı Serkan Toper.
Toper, CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nin 2 aydır işçilerin maaşını ödeyemediğini söyledi.
Mevcut CHP'li yönetime verdi veriştirdi: 019’dan 2024’e kadar vaat ettikleri hiçbir şeyi yapmadılar
Sözlerine devam eden Toper daha sonra CHP'li yönetimin vaat ettiklerini yapmadığının altını çizdi.
Toper, "2019’dan 2024’e kadar vaat ettikleri hiçbir şeyi yapamadıklarını, diyorlar ya biz vaat ettiklerimizin yüzde 40’ını yaptık. Bunu da bir başarıymış gibi anlatmaya çalışıyorlar. O da yalan" dedi.
Toper son olarak CHP'li Beşiktaş Belediyesi'nde yaşanan yolsuzlukları ve mevcut Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın parti içerisindeki tutumunu eleştirdi.
"Oy verdikleri belediye başkanının 2 aydır oradaki emekçi işçilerin maaşını vermediğini biliyorlar mı?"
Serkan Toper'in açıklamaları şu şekilde:
Seçmen reflekslerini suçlamak siyasetçiler için kolay bir yol. Şimdi orada problem var. Elbetteki seçmenin de bir sorgulama yapmasına katkı sağlamak lazım. Neler oluyor anlatmak lazım. Çünkü çoğu zaman Beşiktaş’ta sitelerde oturan insanlar belediyede ne oluyor, ne bitiyor bilmiyorlar. Örneğin oy verdikleri belediye başkanının 2 aydır oradaki emekçi işçilerin maaşını vermediğini biliyorlar mı? 2019’dan 2024’e kadar vaat ettikleri hiçbir şeyi yapamadıklarını, diyorlar ya biz vaat ettiklerimizin yüzde 40’ını yaptık. Bunu da bir başarıymış gibi anlatmaya çalışıyorlar. O da yalan. Ben size bir örnek vereyim 6. Gazetecilerde oturuyorum Akatlar’da dedi ki hiç Kemal Bey’i bir proje açılışına, temel atma törenine çağıramadılar. Rıza Akpolat’ın hakkını teslim edelim o Kemal Bey’i bir açılışa çağırdı. Benim orada bir park alanım var, parka çimler attılar, basketbol potalarını yenilediler ve bu açılışa Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Ondan sonra dediler ki biz bu seçimleri Kemal Bey yüzünden kaybettik.
"Beşiktaş yolsuzluk ve rüşvet harici bir konuyla gündeme gelmedi"
Hayır sizlerin beceriksizliği yüzünden adamı bir tane projeye çağıramadığınız için, adamı basketbol potası değiştirttiğiniz parklara davet ettiğiniz için bu sonuçlar ortaya çıktı. Ayrı Rıza Akpolat kurultaydan önce gitti Kemal Bey’in elini öptü. Dedi ki ben sizi asla terk etmem efendim öyle şey mi olur. 2 gün sonra gitti Ekrem Bey’i destekledi. Bu vefasızlığa, bu samimiyetsizliğe Türkiye’nin en güzel ilçesi teslim edilemez. Bir önceki seçimde Murat Haznedar ki bir dönem tutuklu kaldı yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla. Beşiktaş yolsuzluk ve rüşvet harici bir konuyla gündeme gelmedi. Oysa biz ne diyoruz öncü belediyecilik, yani biz Beşiktaş’ta ne yaparsak tüm Türkiye’de rol model alınması gerekirken sonra çıkıyorlar Murat Haznedar için özür dileriz diyorlar.
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