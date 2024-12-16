Haber Merkezi

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesinin ardından, yeni bir süreç başladı.

Bu yeni süreçte Türkiye'nin rolü de büyük.

İç savaştan bu yana Suriyeli vatandaşlara sahip çıkan Türkiye, yeni süreçte ise bölgedeki hakimiyetini ortaya koydu.

Geçtiğimiz günlerde MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kılması ve yaşanan gelişmelerden sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in apar topar Türkiye'ye gelmesi, bu hakimiyeti gözler önüne serdi.

SERKAN TOPER, SURİYE MESELESİNİ TEK TEK ANLATTI

Ancak bunu anlamayan bazı muhalif gazeteciler var.

O gazeteciler arasında yer alan Barış Yarkadaş'a tv100 ekranlarında canlı yayına katılan Serkan Toper, Suriye meselesini özetledi.

"BİZİM MUHALİFLERDE BİR HASTALIK VAR"

Toper, "Şu hastalık var bizim muhaliflerde; ülke yararına bir şey aynı zamanda iktidara da yarar korkar korkusuyla olumlu manşet ve olumlu başlık atmaktan son derece itina ediyorlar." dedi ve şöyle devam etti;

"TÜRKİYE BÜYÜK OYUN KURDU"

Aynı sloganlarla Türkiye'nin gücünü hafifletmek, Türkiye'nin ortaya koyduğu özgüven ve özgüvene dair iddiaları da hafife almak noktasında bunlar hamasettir, bunlar slogandır. Şunu kabul edeceğiz; Türkiye, Suriye'de büyük oyun kurmuştur, sahaya hakim olmuştur. Kendi angajman ve kurallarını Suriye'de hayata geçirmiştir.



İran kaybetmiştir, ABD kaybetmiştir, Rusya kaybetmiştir, İsrail kaybetmiştir. Biz bundan 3 ay önce Türkiye için tampon bölgeyi konuşuyorduk. İsrail'in bize komşu mu olacağı tartışılırken, İsrail tampon bölge kurmanın derdine düşmüş.

"GERİ DÖNEN İNSANLAR, TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ TEMSİL EDECEK"

Türkiye'nin ortaya koyduğu siyasi, askeri, diplomatik, istikbali başarıyı küçümseyerek, bu İsrail projesidir, bu ABD projesidir, "biz kimiz ki?" Biz buyuz işte. Bugün Esad rejimi gitmiştir. Muhalifler, ülke yönetimini ele geçirmiştir ve Türkiye'nin nüfuz sahası haline gelmiştir. 3 yıl önce hamaset yaparken sizler sığınmacı, geçici korunan kişiler birgün ülkelerine geri dönecekler ama Türkiye sevdalısı olarak, Türkçe konuşan insanlar olarak orada Türkiye'nin saha ve nüfuz gücünü temsilen orada olacaklar.

"PARTİ İÇİ DEDİKODULARDAN DERİNLİĞİNİZ KALMAMIŞ"