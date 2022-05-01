Serseri mayın avcısı Sarper sistemi Hava Kuvvetlerine hizmet verecek

Deniz Kuvvetleri envanterindeki Anka insansız hava aracına entegre edilen Sarper sistemi, Hava Kuvvetlerine hizmet vermeye hazırlanıyor.

Türkiye'nin "Radar Teknoloji Merkezi" olan ASELSAN, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının gelişmiş teknolojiye sahip radar sistemleriyle karşılanmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

Şirket, hava platformlarının radar ihtiyaçlarına çözüm sunmak için yenilikçi çözümlere imza atıyor. Bu bağlamda geliştirilen Sarper SAR ise başarıyla görev yapıyor. SAR sistemleri, insanlı ve insansız hava platformlarında, yeryüzünün yüksek çözünürlüklü görüntülenmesi ve hareketli hedef tespiti amacıyla kullanılıyor.

Her türlü hava koşulunda gündüz/gece kullanılabilen ve bu sayede yağışlı/bulutlu havalarda dahi görüntüleme ve hareketli hedef tespiti yapabilen SAR sistemleri, havadan gözetleme ihtiyaçlarına yönelik olarak çeşitli askeri ve sivil uygulamalarda kullanılabiliyor.

Sarper sistemi serseri mayınları da tespit ediyor

ASELSAN'ın özgün milli teknolojileri uygulayarak geliştirdiği Sarper SAR, 2019 yılından bu yana Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapıyor. Deniz Kuvvetleri envanterindeki Anka insansız hava aracına entegre edilen Sarper sistemleri son olarak denizdeki "serseri mayınların" tespitinde kullanıldı.

Sistem Hava Kuvvetleri'nde kullanılacak

Sarper sistemlerinin yakın zamanda Hava Kuvvetleri Komutanlığında göreve başlaması planlanıyor. Tek sistemde çok yetenek Sarper, uzun menzilden geniş alanları görüntüleyebilen stripmap (şerit), yüksek çözünürlüklü görüntü oluşturan spotlight (nokta aydınlatma), kara üzerindeki hareketli hedefleri tespit eden GMTI (Ground Moving Target Indicator), su üstü hedeflerin tespiti ve takibini sağlayan deniz arama ve su üstü hedeflerin kimliklendirmeye yönelik görüntülemesini sağlayan ISAR yetenekleri bulunuyor.

Sarper sistemi 360 derece denetleme imkanı sunuyor

Çok sayıda gelişmiş özelliği bünyesinde bulunduran ASELSAN Sarper, su üstünde 360 derece gözetleme imkanı sağlıyor ve tüm görüntü tespit/çıktılarını gerçek zamanlı olarak kullanıcılara sunabiliyor.

Sistem yapay zeka özelliğiyle otomatik hedefleri tespit ediyor

Sarper'de, SAR görüntüleri üzerinden gözle anlaşılamayacak hassas değişiklikleri algılamaya yarayan faz uyumlu değişiklik tespit ve görüntülerdeki uçak, gemi, yol, bina gibi hedeflerin ya da arazi türlerinin otomatik olarak tespit ve teşhis edilmesini sağlayan yapay zeka destekli otomatik hedef tespit/teşhis kabiliyetleri bulunuyor.

Sarper birçok alanda yardım sağlayacak

Sarper bu özellikleriyle askeri alandaki keşif ve gözetleme uygulamalarının yanı sıra sivil alanda da doğal afet sonrası hasar tespiti ve kriz yönetimi, şehir planlama ve haritacılık uygulamalarında kullanılabiliyor.