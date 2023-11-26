Sessizliğini bozdu! Fatih Terim'den hakkındaki iddialara ilişkin açıklama: Hazır olsunlar...
ensonhaber.com

Futbol dünyasındaki dolandırıcılık olayı bir süredir kamuoyunun gündeminde.

İstanbul Levent'teki özel bir bankada müdür olan Seçil Erzan hakkındaki davada her geçen gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Olayda ise ünlü teknik adam Fatih Terim, Buse Bahçekapılı, Volkan Bahçekapılı, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera gibi isimler yer alıyor.

'Fatih Terim Fonu'

Bankanın 'gizli fon' verdiğini ve para vermeleri halinde bu fona yatırıp yüksek kar elde edebileceklerini söyleyen Erzan’ın, futboldan iş dünyasına 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon 770 bin dolar dolandırmasıyla olayın arka perdesi aralandı.

Hakkında 226 yıl hapis istemi bulunan bankacının yargılanması devam ederken, verilen ifadeler paylaşılınca Terim’in adı ön plana çıkmaya başladı.

Öyle ki haberler, "Fatih Terim Fonu" olarak servis edildi.

Terim'den ilk açıklama

Sosyal medya ve basında yer alan haberlerin ardından Fatih Terim sessizliğini bozdu.

Konuya ilişkin sert bir tepki gösteren Terim, tarihin en büyük hukuk savaşını açmak için harekete geçtiğini vurguladı.

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"Ne alacağım vardır ne de vereceğim"

Ünlü teknik adam yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Yılların Fatih Terim kompleksini dışa vurma fırsatı bulanlar, ilgimin olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyor. Ne alacağım vardır ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine, tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olsunlar.

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