Sevan Nişanyan'dan Atatürkçülük ile ilgili tepki çeken sözler

Yazar Sevan Nişanyan, canlı yayında Atatürkçülük ve Türkçülük ile ilgili tepki çeken sözler sarf etti. Nişanyan, “Atatürkçülerle en ufak insani bir ilişkinin mümkün olduğuna inanmıyorum” dedi.

Eski eşi Müjde Tönbekici ile kavga ettiği sırada bir kavanoza dışkısını yapan ve bunu eşinin üzerine dökmesiyle akıllarda kalan yazar Sevan Nişanyan, Atatürkçülük ve Türkçülük ile ilgili tepki çeken açıklamalar yaptı.

Bir canlı yayın açan ve takipçilerinin sorularını yanıtlayan Nişanyan, “Sünniliğe sürekli yumuşak yaklaşırken, Türkçülük ve Atatürkçülüğe neden bu kadar sertsiniz. İslam, ikisinden daha kötü değil mi?” sorusuna verdiği yanıtla, eleştirilerin hedefi haline geldi.

“Müslümanlardan yana bir zorbalık yaşamadım”

“Hayır, İslam ikisinden de kötü değil. Türkçülük ile Atatürkçülük ikisi de aynı şeydir” diyerek sözlerine başlayan Nişanyan, şöyle devam etti:

“Bir ahlaki yozlaşmışlığın, siyasi ahlaksızlığın ve insani bağnazlığın en aşırı ucu Atatürkçülüktür. Ben bunu ilkokul ve ortaokuldan beri gördüm. Müslümanlardan yana bir zorbalık yaşamadım. Aksine hayatın çeşitli aşamalarında devlet otoritesini ele geçirmiş faşistlerin kötülüğü ile karşılaştım.

“Atatürkçülerle en ufak insani bir ilişki mümkün değil”

Kendini Müslüman sayan ve beş vakit namazında olanlardan daha pozitif, daha dostane, daha destekleyici ve sempatik yaklaşımlar gördüm. Düşmanlığı, ikiyüzlülüğü ve alçaklığı sürekli olarak Türk milliyetçilerinden, devletçilerden, devletin simgesi olan diktatörlüğü kendilerine ‘Ata’ belleyenlerden gördüm. Atatürkçülerle en ufak insani bir ilişkinin mümkün olduğuna inanmıyorum.”

Sevan Nişanyan'dan, Atatürkçülük ve Türkçülük ile ilgili tepki çeken sözler VİDEO

Firar etmişti

9 ayrı suçtan 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Sevan Nişanyan, 2 Ocak 2014 tarihinde Torbalı Açık Cezaevi’ne konulmuştu.

Daha sonra Foça Açık Cezaevi’ne yerleştirilen Nişanyan, buradan firar ederek Yunanistan’a kaçmıştı.