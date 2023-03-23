Sevan Nişanyan'dan Kemalizm ve Türkçülükle ilgili ağır sözler Yazar Sevan Nişanyan, YouTube üzerinden yaptığı son yayında Kemalizmi hedef aldı. Nişanyan, "Türkiye’nin siyasi açıdan en tehlikeli ve en zorba akımı Kemalizmdir, Türkçülüktür" dedi.

Haber Merkezi

Yazar Sevan Nişanyan, Kemalizm ve Türkçülük ile ilgili tepki çeken ifadelerine devam ediyor.

Nişanyan, YouTube'da yaptığı yayınlarda son olarak şu anki siyasetle Cumhuriyet'in ilk yıllarını kıyasladı.

"En tehlikeli ve en zorba akım Kemalizm"

"Türkiye'nin siyasi açıdan en tehlikeli ve en zorba akımı Kemalizmdir, Türkçülüktür" diyen Nişanyan, muhalefetin iktidara gelmesi durumunda vahşi bir diktatörlük olacağını iddia etti.

"Bunların iktidara gelmesi çok kısa zamanda bugünkünden daha kanlı ve daha vahşi bir diktatörlüğe yol açar"

Nişanyan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Türkiye’nin geçmişinden biraz olsun haberiniz varsa, Abdülhamit devrilip de yerine geçenleri kurtarıcı olarak selamlayanların 3-5 sene sonra nelere uğradığını biliyorsanız, 12 Mart askeri darbesinde ilericilik, demokrasi, modernlik vaadiyle başa gelenlerin kurmuş olduğu kanlı ve kepaze diktatörlüğü biliyorsanı, Türkiye’nin siyasi açıdan en tehlikeli ve en zorba akımı Kemalizmdir, Türkçülüktür. Bunların iktidara gelmesi çok kısa zamanda bugünkünden daha kanlı ve daha vahşi bir diktatörlüğe yol açar. Eğer bir iktidar kurmayı başarabilirlerse.

Firar etmişti

9 ayrı suçtan 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Sevan Nişanyan, 2 Ocak 2014 tarihinde Torbalı Açık Cezaevi’ne konulmuştu.

Daha sonra Foça Açık Cezaevi’ne yerleştirilen Nişanyan, buradan firar ederek Yunanistan’a kaçmıştı.