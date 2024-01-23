Sevan Nişanyan'ın ezan hakkında çirkin sözleri... Diyanet suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, ezan ve müezzinlerle ilgili çirkin söylemeleri nedeniyle yazar ve dilbilimci​​​​​​​ Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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AA

Sık sık sosyal medya yayınlarında provokatif söylemleriyle gündeme gelen Sevan Nişanyan yine haddini aştı.

Nişanyan'ın, eski tarihli bir yayında ezan ve müezzinlerle ilgili çirkin söylemeleri ortaya çıktı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti.

Suç duyurusunda bulunuldu

Diyanet İşleri Başkanlığı, ezan ve müezzinlerle ilgili çirkin söylemeleri nedeniyle yazar ve dilbilimci​​​​​​​ Sevan Nişanyan hakkında suç duyurusunda bulundu.

Başkanlığın hukuk müşavirlerince Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan suç duyurusu dilekçesinde, Nişanyan'ın ezan ve müezzinlerle ilgili sözlerine yer verildi.

Ezanın, İslam medeniyetinin simgesi ve ortak dili olduğu belirtilen dilekçede, şu ifadeler kullanıldı:

"Mukaddesatımıza dil uzatılmıştır"

Sevan Nişanyan'ın sözleriyle İslam'ın şiarı ezan aşağılanmış, bütün Müslümanların dini değerlerine saldırılmış ve hakaret edilmiş, İslam dininin inançları, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek gibi bir görev kanunla kendisine tevdi edilen başkanlığımız ve personeli rencide edilmiştir.



Şüphelinin söylemleriyle, saygı sınırları aşılarak Türk milletinin inanç ve manevi değerlerine düşmanca bir tavırla adeta kin ve nefret kusulmuş, mukaddesatımıza dil uzatılmış, insan onur ve şerefi hiçe sayılarak toplumda ayrıştırmaya ve gerginliğe yol açılacak şekilde halkın büyük birçoğunluğu tahrik edilmiş ve aşağılanmıştır.

Dilekçede Nişanyan hakkında, "kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret" ile "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından kamu davası açılması istendi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)