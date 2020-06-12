Sevda Noyan için 6 yıla kadar hapis istemi

Katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmada kullandığı sözler nedeniyle hakkında soruşturma yürütülen Sevda Noyan'ın 6 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sevda Noyan hakkında soruşturma başlatmıştı.

Sevda Noyan hakkında savcılık, "Halk arasında korku ve panik yaratmak aracıyla tehdit" suçundan iddianame düzenledi. Noyan’ın 6 yıla kadar hapsi istendi.

NE OLMUŞTU

Sevda Noyan Ülke TV canlı yayınında konuk olduğu programda, "15 Temmuz’da istediklerini yapamadıklarını belirterek “Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Biz bu konuda çok donanımlıyız maddi ve manevi olarak… Liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söyleyeyim. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede böyle 3-5 var, benim listem hazır” demişti.

Sevda Noyan, komşularını ölümle tehdit etti- İZLE