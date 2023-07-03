Sevda Türküsev: Kılıçdaroğlu CHP’yi bitirme pahasına da olsa o koltuğu bırakmayacak Ensonhaber canlı yayınında gündemi değerlendiren Sevda Türküsev, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Türküsev, "Kılıçdaroğlu CHP’yi bitirme pahasına da olsa o koltuğu bırakmayacak" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferle ayrıldığı seçimlerden sonra CHP içinde 'değişim' çağrıları yankılanmaya devam ediyor...

Ensonhaber YouTube kanalında seçim sürecinde yaptığı yayınlarla tüm kesimlerin ilgisini çeken Gündem Özel programı ise siyasetin nabzını tutmayı sürdürüyor.

Moderatör İlker Koç ve Araştırmacı Yazar Sevda Türküsev'in sunduğu programda siyasetin nabzı sıcağı sıcağına değerlendirildi.

6'lı masa ve CHP'nin durumu konuşuldu

6'lı masa ve CHP'nin geleceğinin konuşulduğu programda Sevda Türküsev'den dikkat çekici sözler geldi.

"Kılıçdaroğlu CHP’yi bitirme pahasına da olsa o koltuğu bırakmayacak"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu bırakmayacağını söyleyen Türküsev şu ifadeleri kullandı:

CHP’nin şu anki haliyle CHP’den hiçbir şey olmaz. CHP seçmenine geçmiş olsun. CHP’yi Kılıçdaroğlu’nun bitirmesi için 4 yıl var. Kılıçdaroğlu CHP’yi bitirme pahasına da olsa o koltuğu bırakmayacak. O kadar pişkin, o kadar rahat ki bırakmayacak.

"6'lı masa Erdoğan’ı devirip bu ülkenin altını üstüne getirmek için kuruldu"

Araştırmacı Yazar Sevda Türküsev'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

6’lı masa bu ülkenin geleceği için birliği ve beraberliği için kurulmadı. Kurulan 6’lı masa kimden akıl alıyorsa Recep Tayyip Erdoğan’ı devirip bu ülkenin altını üstüne getirmek için kuruldu. Eğer böyle olmasaydı bugünki yaşananlar olmazdı. Biz bunların hepsini anlattık. Bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan’ı düşmanlaştırdılar. Bu ülkeye özgürlüğü Recep Tayyip Erdoğan getirdi bana kalırsa fazla özgürlük getirdi. Bugün hükümetin yanında denilen kanalları bile eleştiriyoruz neden çünkü özgürlük var.

"Siz 6’lı masayı kurarken hiç biriniz samimi değildiniz"

Biz sadece CHP ve İyi Parti üzerinden yorumladık seçimleri. Diğerlerini yeşillik olarak gördük. Geçen Karamollaoğlu çıkıyor CHP’nin bu kadar oy almasında bizim katkımız var diyor. Erkekseniz hepiniz ayrı olarak seçimlere girinde görelim. Önünüzde yerel seçimler var girinde görelim. Bu kadar laf söylüyorlar ama yerel seçimlerde de ittifak kuracaklar. CHP’nin seçmenlerini kandırdılar anket oyunlarıyla kandırdılar, milletin aklıyla oynadılar. CHP seçmenini oyalıyorlar. Siz 6’lı masayı kurarken hiç biriniz samimi değildiniz. Tek ortak noktanız Recep Tayyip Erdoğan’ı devirmekti ama halk buna müsade etmedi.

"Bütün desteklere rağmen seçimleri kazanamadılar"