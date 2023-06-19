Sevda Türküsev: Kılıçdaroğlu o koltuktan gitmez, gitmeyecek Ensonhaber Youtube kanalında muhalefette yaşanılan kavgalara değinen Sevda Türküsev, Kemal Kılıçdaroğlu'nun o koltuktan başka şansının olmadığını belirterek gitmeyeceğini söyledi.

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Sandıktan çıkan sonuçlarla hayal kırıklığına uğrayan CHP'de değişim sesleri yükselmeye devam ediyor.

Parti tabanın alınan sonucun ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifa etmesini istese de CHP Lideri bu çağrılara kulak tıkadı.

Kendisine yönelik tepkileri yatıştırmak isteyen Kılıçdaroğlu, MYK'da bulunan isimleri değiştirirken geçtiğimiz günlerde de yardımcılarının görevine son verdi.

Ancak yine de sesler susmuyor..

Muhalefette yaşanılan koltuk savaşı, Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanan Gündem Özel programında ele alındı..

İlker Koç'un sunumuyla gerçekleşen programda konuşan Araştırmacı Yazar Sevda Türküsev, seçimden önce Kılıçdaroğlu'nu savunan şimdiler de ise istifa etmesi gerektiğini söyleyen gazetecileri eleştirdi.

"13 tane seçim kaybetti rencide olmadı, sizin lafınızla rencide olmaz"

Kılıçdaroğlu'nun o koltuktan başka şansının olmadığını da belirten Türküsev, solculara seslenerek şunları söyledi:

Türk milleti ve Türk milletinin solcuları şunu unutma!



CHP'nin başında olan zatı muhterem ile onun yanındakiler veya onu oradan indirmek isteyenler Özgür Özel mi Ekrem İmamoğlu mu veya istediğini oraya koymak isteyenler.. Hiçbirinin memleket derdi yok. Hepsinin derdi bu CHP'de Genel Başkanlık koltuğunu kapıp alttaki kadroları ele geçirmek.



Kılıçdaroğlu, kendi delegeleriyle CHP'yi eline geçirmiş. O yüzdende rencide ederek CHP'yi ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Ben size bir şey söyleyeyim mi boşuna uğraşmayın.



Adam 13 tane seçim kaybetti rencide olmadı, sizin lafınızla rencide olmaz, gurur yapmaz.

"Siz ne derseniz deyin Kılıçdaroğlu'nun o koltuktan başka şansı yok, gitmez"