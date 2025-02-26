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Uçak yolculuğu karşılıklı kavgaya sahne oldu...

Ünlü şarkıcı İrem Derici ile yazar Sevda Türküsev arasında uçakta kriz çıktı.

KARŞILIKLI CEVAP VERDİLER

İrem Derici'nin arkadaşlarıyla yüksek sesle konuşup, gülmesinden rahatsız olan Sevda Türküsev tepki gösterince Derici'den de cevap gecikmedi.

Havalimanında video çeken Sevda Türküsev, arkasından ekibiyle gülerek gelen İrem Derici'yi göstererek şunları söyledi:

Arkadan gelen sesler İrem Derici, aynı uçaktaydık maalesef. Bir insanın sesi bu kadar güzel olup toplum içerisinde nasıl davranacağını bilmeyen insanları rahatsız eden birisi olması enteresan. Ne kadar ayıp! Ses muhteşem ama davranışlar sıfır. Uçakta sorun yoktu, uçak indi bekliyoruz. Bağırmaları konuşmalar, şımarık hareketler. Burası halka açık bir yer. Siz bizi hareketlerinizle rahatsız etmek zorunda mısınız?

"SUS KIZ MUTSUZ LÜBİN"

Paylaşımları gören İrem Derici de "Sus kız mutsuz lübin! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Ay Allah, lüzumsuz abla" diyerek karşılık verdi.

Daha sonra Gel Konuşalım programına bağlanan Sevda Türküsev, sözlerine şöyle devam etti:

İrem Derici'ye beni haklı çıkardığı için teşekkür ediyorum. Ben onlara yaklaşmadım. Uçağın kapısındaydık, derbi konuşuyorlardı. Uçak indi, İrem orada zaten gürültü yapmaya başladı. Sizin toplumu rahatsız etmeye hakkınız yok. Bana sarf ettiği için cümleler keko falan da demiş. Zaten konu bu üslup. İrem'i ben uçakta gördüm. Bana diyor ki lüzumsuz abla. Böyle lüzumsuzların sesi çok çıkıyor. Kimseye ben pabuç bırakmam. Bana hakaret ediliyor. Ben neden İrem Derici'yi alttan alacağım. Herkes haddini bilecek. Bana verdiği cevapla beni haklı çıkarttı.

AĞIR İFADELER KULLANDI

Ancak tartışma bununla da sınırlı kalmadı hızını alamayan İrem Derici, X hesabından da "Kim bu s**?" yazdı.

Bunu gören Sevda Türküsev, "İrem Derici'nin seviyesi bu! Avukatım Fehmi Şeker hukuki olaral gereğini yapıyor" notunu düştü.

Buna da yanıt veren Derici "Kız avukatın da mı var senin?" yazdı.

"HAKLILIĞIMI TEYİT ETMİŞ OLDU"

Son olarak Sevda Türküsev de İrem Derici'ye şöyle yanıt verdi:

"Üslub-u Beyan Ayniyle İnsan” diye bir söz var! İrem Derici aslında üslubuyla benim haklılığımı teyid etmiş oldu. Seviye orta!

KARŞILIKLI DAVA AÇACAKLAR

Tüm bu gelişmelerin ardından Sevda Türküsev, Derici'ye dava açacağını duyurdu.

Bu arada İrem Derici de avukatı Ayşegül Mermer aracılığı ile yaptığı açıklamada Sevda Türküsev'e dava açacağını duyurdu.