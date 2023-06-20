Sevda Türküsev ve Miyase İlknur arasında Kılıçdaroğlu tartışması: Yayını terk etti Ensonhaber canlı yayınına konuk olan Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur, Sevda Türküsev'in Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik soruları üzerine sinirlenerek canlı yayını terk etti.

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Cumhur İttifakı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zaferle ayrıldığı seçimlerden sonra CHP içinde 'değişim' çağrıları yankılanmaya devam ediyor...

Ensonhaber Youtube kanalında seçim sürecinde yaptığı yayınlarla tüm kesimlerin ilgisini çeken Gündem Özel programı ise siyasetin nabzını tutmayı sürdürüyor.

Moderatör İlker Koç ve Araştırmacı Yazar Sevda Türküsev'in sunduğu programın canlı yayın konuğu Cumhuriyet yazarı Miyase İlknur oldu.

Canlı yayında tartışma çıktı

Canlı yayında Sevda Türküsev ve Miyase İlknur arasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim performansı ve sonrasına yönelik tavrından dolayı tartışma çıktı.

Seçim döneminde TRT’nin Kemal Kılıçdaroğlu’na yeterince yer vermediği belirten Miyase İlknur’un iddialarına Sevda Türküsev yanıt verdi.

Ortam gerildi

Türküsev, Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçimden üç günde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verenlerin günahkar olduğu söylemlerini hatırlatınca yayında ortam gerildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin depremzedeleri konutlarından çıkardığını söyleyen Türküsev’e Miyase İlknur karşı çıktı. İlknur, “O olayın yalan olduğu ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Miyase İlknur ağır ithamlarda bulundu

Daha sonra söylemlerini sertleştiren İlknur, seçimlerde jandarmanın ve emniyet görevlilerinin sandıklara el koyduğu ithamında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı

Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başından gönderilmek istenmesine karşılık ise İlknur “O CHP’lilerin sorunu sizi hiç ilgilendirmez” söyleminde bulundu.

"CHP sizi ilgilendirmez"

Kılıçdaroğlu’na sahip çıkan İlknur, Sevda Türküsev’i AK Parti sözcülüğü yapmakla suçlayarak, "CHP sizi ilgilendirmez" dedi.

Yayını terk etti

Moderatör İlker Koç’un araya girmek istemesiyle söylemlerini daha da sertleştiren İlknur, "Siz duymak istediklerinizi bekliyorsunuz" dedikten sonra yayını terk etti.