Sevda Türküsev'den bildiri yayınlayan kadın oyunculara sert tepki Araştırmacı yazar Sevda Türküsev, bildiri yayınlayarak "İktidar kazanırsa nefessiz kalırız" diyen kadın oyunculara tepki göstererek, "20 yıldır bu ülkede hangi filmde hangi dizide istediğiniz gibi oynamadınız" diye sordu.

ensonhaber.com

28 Mayıs ikinci tur Cumhurbaşkanlığı seçimine 6 gün kaldı.

Sahada adayların çalışmaları devam ederken muhalefete destek veren sanat camiasından kadınlar bir bildiri yayınladı.

Ünlü oyuncu Müjde Ar'ın başını çektiği kadın oyuncular, yayınladıkları bildiride, muhalefete desteklerini duyururken iktidarın tekrar kazanması halinde 'Nefessiz kalacaklarını' belirtti.

Bu çıkışa araştırmacı yazar Sevda Türküsev'den sert tepki geldi.

AK Parti iktidarında geçen 20 yılı örnek gösteren Türküsev, bildiri yayınlayan kadın oyunculara, "Ne zaman oynadığınız dizi, film yasaklandı?" diye sordu.

"Ne zaman dizilerde istediğiniz gibi öpüşüp koklaşmadınız?"

Türküsev, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şöyle konuştu:

"Müjde Ar başta olmak üzere 4 kadın sanatçı “Nefessiz kalacağız” demiş. 20 yıldır bu ülkede hangi filmde hangi dizide istediğiniz gibi oynamadınız, istediğiniz gibi soyunmadınız, istediğiniz gibi öpüşüp koklaşmadınız… Çok özür diliyorum. Ne olmadı?

"Nefesleri kesen filmlerin hangi sahneleri yasaklandı?"

İstediğiniz dergide, gazetede istediğiniz gibi giyinip ya da açılıp poz vermediler? Ne oldu? Nefessiz kalacaklarmış… Bu ülkede nefesleri kesen filmlerin hangi sahneleri yasaklandı?E televizyonlara da biraz sınır koysunlar kusura bakmayın çoluk-çocuk seyrediyor.

"Sizin sıkıntınız bu özgürlüğü sadece sizin hak ettiğinizi düşünmeniz"

Nefessiz kalmazsınız siz. Siz ancak böyle bencil ve narsist davranışınızla, bu özgürlüğünüzü esaret gibi algılayıp gerçekten özgürlüğü hak eden insanları nefesini kesmek için bunları söylersiniz. Dedim ya Türkiye’de sanat 20 yıldır hiç olmadığı kadar özgür oldu. Sizin sıkıntınız bu özgürlüğü sadece sizin hak ettiğinizi düşünmeniz. Yoksa sorun yok."