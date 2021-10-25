Seven Nişanyan: Yunanistan beni istemiyor

Firari Sevan Nişanyan, Yunan hükümetinin kendisini "istenmeyen adam" ilan ettiği için ülkeye alınmadığını duyurdu.

2017 yılında İzmir Şirince'de SİT alanına ev yaptığı gerekçesiyle 11 yıl hapis cezası verilerek tutuklanan ve Foça Açık Cezaevi’nden firar ederek Yunanistan’ın Samos Adası'na kaçan Sevan Nişanyan, ikamet durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

YUNANİSTAN ÜLKEYE ALMADI

Nişanyan, YouTube kanalından yaptığı açıklamada, Yunanistan’ın kendisini “istenmeyen adam” ilan ettiği için, turistik gezi dolayısıyla gittiği Arnavutluk’tan dönüşünde ülkeye alınmadığını bildirdi.

"DEVLET SIRRI DEDİLER"

Yunan yetkililerin bu kararı neden aldıklarını “devlet sırrı” olduğunu gerekçe göstererek bildirmediklerini ifade eden Nişanyan, olaya ilişkin “Ulusal güvenlik açısından riskli kişi olduğum, bu nedenle Yunanistan’a giremeyeceğim, sebeblerinin ise devlet sırrı olduğunu beyan ettiler.

"TÜRKİYE YAPTIĞIM YAYINLARDAN RAHATSIZ OLMUŞ OLABİLİR"

Tahminimce şu haftalık yaptığım yayınlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni veya o devletteki bazı kişileri rahatsız ediyor ve bu rahatsızlıklarını Yunan devletine ilettiler.” ifadelerini kullandı.