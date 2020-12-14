Sevgi İzi nedir, ne işe yarar? Müge Anlı'nın başlattığı Sevgi İzi nerede yaptırılır?

Sevgi İzi nedir, ne işe yarar? Müge Anlı'nın başlattığı Sevgi İzi nerede yaptırılır?

Müge Anlı tarafından başlatılan sevgi izi projesi kayıpların bulunmasını sağlıyor. Peki sevgi izi nasıl yapılır? Sevgi izi nedir? İşte detaylar...

Türkiye'nin en güvenilir isimleri arasında yer alan Müge Anlı tarafından başlatılan Sevgi İzi, yenidem gündeme geldi. Programda sık sık hatırlatılan Sevgi İzi, hasta, engelli, alzheimer gibi hastalıkları olan kişilerin kaybolmaları durumunda bulunmalarını kolaylaştıran bir dövmedir.

Peki yoğun ilgi gören Sevgi İzi dövmesi nasıl yapılır, nerede yaptırılır, işte detaylar..

SEVGİ İZİ NEDİR?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı yıllardır kayıp insanları bularak yakınlarına kavuşturuyor.

Engelli insanlar için de harekete geçen Anlı, Sevgi İzi projesini hayata geçirdi. Bunun için www.benibuldular.com sitesini açtı. Bu site, kayıpların bulunması için hem güvenlik güçlerine hem de ailelere yardımcı oluyor.

Yakınlarının kaybolmasından endişe eden aileler, iletişim adres ve telefonlarıyla www.benibuldular.com sitesinden başvurup formu dolduruyor.

Bunun üzerine başvuran kişiye bir numara veriliyor. Örneğin, 104 no. Bu numara kaybolmasından endişe edilen kişinin sol bileğinin üzerine işleniyor. O kişi kaybolduğunda kolundaki bu Sevgi İzi onun güvencesi oluyor.

Müge Anlı bu sevgi izinin kaybolması muhtemel kişinin el bileğinin üst tarafına yapılması gerektiğini, böylelikle uzun kollu bir kıyafet de giyse yetkililer tarafından hemen fark edilebileceğinin altını çiziyor.

SEVGİ İZİ NASIL ÇALIŞIR?

Kayıp kişiyle bir şekilde karşılasan vatandaşlar, o kişinin kolundaki Sevgi İzi'ni görünce önce polise, jandarmaya ya da en yakındaki ilgili birime başvuracak. Ardından site devreye girer.

Koldaki o "rakam"i taşıyan kişinin kim olduğu, tüm iletişim bilgileri ilgili birime verilecek ve kişinin bir an önce ailesine kavuşması sağlanır.

Koluna Sevgi İzi uygulanan kişiyle ilgili herhangi bir bilgi, fotoğraf ya da iletişim bilgileri sitede kesinlikle yayınlanamaz. Bilgiler tamamen gizli kalacak ve sadece kişi bulunduğunda bu bilgiler devlet yetkililerine verilir.