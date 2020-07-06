Sevilay Yılman, üniversite yıllarında otobüste kendisini taciz eden kişinin kafasında cam şişe kırdığını söyledi.

Habertürk canlı yayınında Ebru Baki'nin sunumuyla ekrana gelen Para programının konuklarından Sevilay Yılman, başından geçen taciz olaylarını anlattı.

OTOBÜSTE TACİZ

O an aklına hukuk gelmediğini dile getiren Yılman, "Bir keresinde adamın kafasında elimdeki şişeyi kırmıştım. Otobüsteydik. Meşhurdur bu otobüstekiler.. O an hukuk helmedi. Adamın kafasında patlattım. Çok sinirlendim. Babam yaşımda bir adamdı.

LONDRA'DA ARKAMDAN LAF ATTILAR

Yıllar sonra üniversiteyi bitirip Londra'ya gittim. Bir gün yürüyüş yapıyorum; arkadan birisi 'yavrum mavrum' deyince... Beni yabancı zannetti. Laf atıyor, sarkıntılık yapıyor. Döndüm dedim ki; Allah belanızı versin. Burada da mı buldunuz.. Koca İngiltere'de..." ifadelerini kullandı.

Sevilay Yılman, başından geçen taciz olaylarını anlattı VİDEO