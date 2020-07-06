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    Sevilay Yılman, başından geçen taciz olaylarını anlattı

    Sevilay Yılman, üniversite yıllarında otobüste kendisini taciz eden kişinin kafasında cam şişe kırdığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 06.07.2020 - 10:15
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    Sevilay Yılman, başından geçen taciz olaylarını anlattı #1

    Habertürk canlı yayınında Ebru Baki'nin sunumuyla ekrana gelen Para programının konuklarından Sevilay Yılman, başından geçen taciz olaylarını anlattı.

    OTOBÜSTE TACİZ

    O an aklına hukuk gelmediğini dile getiren Yılman, "Bir keresinde adamın kafasında elimdeki şişeyi kırmıştım. Otobüsteydik. Meşhurdur bu otobüstekiler.. O an hukuk helmedi. Adamın kafasında patlattım. Çok sinirlendim. Babam yaşımda bir adamdı.

    LONDRA'DA ARKAMDAN LAF ATTILAR

    Yıllar sonra üniversiteyi bitirip Londra'ya gittim. Bir gün yürüyüş yapıyorum; arkadan birisi 'yavrum mavrum' deyince... Beni yabancı zannetti. Laf atıyor, sarkıntılık yapıyor. Döndüm dedim ki; Allah belanızı versin. Burada da mı buldunuz.. Koca İngiltere'de..." ifadelerini kullandı.

    Sevilay Yılman, başından geçen taciz olaylarını anlattı VİDEO

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