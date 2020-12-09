Gazeteci Sevilay Yılman, koronavirüs aşısını olduktan sonra kolunda bir yanma olduğunu, kısa süre sonra bunun geçtiğini söyledi.

Koronavirüs vakalarının hızla arttığı bu günlerde tüm dünyada gözler, aşı çalışmalarına çevrildi. On binlerce denek üzerinde devam eden çalışmalar sonrası şirketler, ürettikleri aşıları piyasaya sürmeye başladı.

Aşının bulunması sonrası ise olmalı mı olmamalı mı tartışmaları da alevlendi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bu konu tartışılmaya devam ederken, Habertürk yazarı Sevilay Yılman aşı gönüllüsü olup, kendisine aşı yaptırdı.

"DARISI SİZİN BAŞINIZA"

Çin menşeli aşıyı olduğunu söyleyen Yılman, “Ben aşımı yaptırdım! Darısı sizlerin başına…” başlıklı bugünkü yazısında şunları söyledi;

AŞININ YAN ETKİSİ OLDU MU

"Bu satırları yazarken 24 saat olmamıştı henüz aşının ilk dozunu yaptıralı.

Ancak ekleyeyim şu ana kadar ateş, öksürük vs gibi Kovid-19'a işaret eden herhangi bir semptom olmadı.

Sadece eğer psikolojik değilse enjeksiyon zerk edildikten yaklaşık 10 dakika sonra aşının yapıldığı kolumda hafif bir yanma oldu. Ve ara ara o yanma hissini alıyorum hala.

Bu arada aşıyı yaptırdığım İstanbul Cemil Taşçıoğlu hastanesinde aşı olan daha evvelki gönüllülerin durumunu da öğrendim. Gönüllülerde en fazla görülen yan etki yorgunlukmuş. Onun da oranı yüzde 10 civarında. Ateş vs gibi etkiler yok denecek kadar az."

AŞI ANI PAYLAŞILDI

Habertürk TV tarafından, Yılman'ın aşı olduğu o anın görüntüleri de paylaşıldı.

Sevilay Yılman, koronavirüs aşısı yaptırdı İZLE