Gazeteci Sevilay Yılman: Muharrem İnce çok ilkesiz Ensonhaber'e konuşan gazeteci Sevilay Yılman, Yavuz Ağıralioğlu'nın İyi Parti'den ayrılışı ve Muharrem İnce'yle Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı görüşmeyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Seçim atmosferine giren Türkiye'de, siyasetin gündemi oldukça hareketli.

Siyasi partiler de bu kapsamda çalışmalarını yürütmeye devam ediyor.

Hal böyle olunca Ensonhaber de birbirinden önemli konuklarıyla siyasetin nabzını tutmayı sürdürüyor.

Son olarak Ensonhaber'in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanan Gündem Özel programının konuğu Sevilay Yılman oldu.

Yılman, Yavuz Ağıralioğlu'nın İyi Parti'den ayrılışı ve Muharrem İnce'yle Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yaptığı görüşmeyi yorumladı.

"Yavuz Bey'i tanıdığımda İyi Parti'yle bir ruh birliği olduğuna kanaat getirmemiştim"

Ağıralioğlu'yla ilgili konuşan Yılman, "Yavuz Bey'i 2018 seçiminden sonra tanıdığımda da aramızda benzer bir diyalog geçmişti. Bir ortak arkadaşımızın vasıtasıyla bir araya gelmiştik. Daha o zaman bu kadar meşhur da değildi. Erdoğan’a büyük hayranlık beslediğini görmüştüm. AK Parti politikalarına destek verdiğini görmüştüm. Hatta demiştim ki karşımda İyi Partili değil de AK Partili bir vekil konuşuyor. İyi Partiyle bir ruh birliği olduğuna kanaat getirmemiştim. Bana başka şeyler de söyledi. Mesela BBP’ye genel başkan olma hedefi var olabilir siyasette böyle şeyler ama kendisi şu an yok diyor." ifadelerini kullandı.

Yılman daha sonra Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu görüşmesiyle ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Muharrem İnce'nin ilkesiz bir siyasetçi olduğunu söyleyen Yılman, görüşme sonunda İnce'nin söylediklerini kaba bulduğunu belirtti.

"Görüşme iyi geçmiş ama sonundaki açıklamalar kabaydı"

Muharrem İnce'nin 2018'deki seçimlerde HDP'nin oyunu alabilmek için çalıştığını ve Selahattin Demirtaş'ı cezaevinde ziyaret ettiğini de sözlerine ekleyen Yılman, ifadelerini şöyle sürdürdü:

Muharrem İnce’nin hoş geldiniz güle güle demesi kabaydı, ondan da önce kaba kıldıran şey, ya da o imajı yaratan şey ondan önce söyledikleriydi. Bizim geleneklerimize göre bir misafiri uğurlarken olabildiğince kibar ve misafirperver davranmak gibi terbiye var genlerimizde. Ama Muharrem Bey çok ilginç bir şey yaptı, içeride gayet iyiymiş aslında, iyi bir misafirperverlik sergilenmiş. Anılar konuşulmuş, depremle ilgili gözlerimlerini anlatmış. Kemal Bey de aman bunları not alalım demiş. Kemal Bey toplantı sonrası açıklamalarında gayet üslupluydu ama saliseler geçmeden Muharrem Bey bam bam bam patlattı. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla diyerek iğneleme yaptı. Bana çok çok ayıp etti.

"Muharrem İnce çok ilkesiz..."

Muharrem İnce ilkeli olmaktan bahşediyor, ittifaklar ilkeli olmalı dedi. Özellikle HDP’nin aday çıkartmaması Kemal Bey'e verecekleri destek ki belli değil bu. Bu desteği ima ederek ilkeli olmaktan bahsetti. Mesele ilkelilikse bence ilkeli olmayan Muharrem İnce'nin ta kendisi. Çok ilkesiz, çok ilkesiz… Ya hafıza kaybı var zannediyor insanlarda veya aklımızla dalga geçiyor. 2018’de aday olduğunda o dönem HDP’ye oy veren seçmenin oyunu almak için ilk mitingini Hakkari’de yapmıştı. Sonra gitti Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Orada miting alanını dolduranlar da HDP’li seçmenlerdi. Hemen hemen her gittiği yerde, Güneydoğu’da HDP teşkilatlarını ziyaret etti. Fotoğraf verdi. Ama siz şu an neyin imasında bulunuyorsunuz. Sonuçta HDP de milyonlarca seçmeni peşinden sürükleyen bir parti, siyasi bir oluşum.

"Muharrem İnce'nin dünkü hareketleri çok kötüydü, yanlıştı"