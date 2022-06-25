Sevilay Yılman'dan CHP'ye Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesine katılımına destek

Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenaze töreninde CHP'li vekil İlhan Kesici'nin yer alması CHP'liler tarafından linç kampanyasına dönüştürüldü. Eleştirenlere ise Sevilay Yılman karşı çıktı.

İsmailağa Cemaati’nin Lideri Mahmut Ustaosmanoğlu, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Törene katılanlar arsında partisini temsilen cenaze namazında CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de yer aldı.

Ancak CHP'li vekilin cenaze namazına katılması, parti tabanında büyük rahatsızlık yarattı.

Sosyal medyada Kesici'nin katılım fotoğraflarının ve videosunun yer alması sonrası CHP'li vekile linç kampanyası başlatıldı.

Birçok kişi, Kesici'nin partiden ihracını istedi.

İyi Parti Lideri Meral Akşener'e yakınlığı ile bilinen ve birçok ziyaretlerinde yanında bulunan gazeteci Sevilay Yılman da, Habertürk'teki köşesinde bugün bu tartışmaları değindi.

CHP’nin sekter ve müfrit laikçi takımı kusura bakmasın

Yılman, yaptığı değerlendirmede, 2023 seçimlerini göstererek CHP'nin cenaze törenine katılmasının "çok çok doğru bir iş olduğunu" söyledi.

"Hiç kusura bakmasın CHP’nin sekter ve müfrit laikçi takımı!" diyen Yılman, "Çok çok doğru bir iş yapmış İlhan Kesici o cenaze törenine giderek. Çünkü siz kabul etmeseniz de… Kabak gibi ortada olan bu sosyolojik realiteyi reddetseniz de… Bu memlekette hala cemaatler, tarikatlar var ve bunların liderlerinin de dindarlar nezdinde etkisi çok büyük! Azıcık perdeleri açıp, karşıdaki manzaraya geniş açıyla bakmayı başarabilseniz… Siz de göreceksiniz ben ve benim gibi bakabilenlerin görebildiğini ama nerede siz de o feraset? Nerede o objektiflik, vizyon, öngörü? Olsaydınız zira dünkü o cenaze töreniyle ilgili yine o eski tip yorumları yapmaktan imtina ederdiniz" yorumunu yaptı.

Zavallı Kemal Bey...

"CHP'nin hâlâ aynı yerde olduğunu" savunan Yılman, şu ifadeleri kullandı:

"Öyle yorumlar okudum ki cemaat liderinin cenaze töreniyle ilgili… Dedim ki; 'Zavallı Kemal Bey! Çok çabaladı CHP’yi dindarlarla buluşturmak için ama görünen o ki, bir arpa boyu bile yol alınamamış!'

Bazı muhafazakarlar ciddi ciddi ürkmüştü sekter CHP’lilerin tepkileri yüzünden…

Aynen şunu demişti biri; 'Yahu bunlar bir cemaatin cenaze törenine bile tahammül edemiyor! Yarın iktidara gelseler bize eskiden olduğu gibi yine dünyayı dar ederler!'"