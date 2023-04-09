Sevilen doktor Halit Yerebakan İstanbul'dan milletvekili adayı gösterildi Türkiye’de kalp-damar cerrahisi alanında yaptığı çalışmalarla adını duyuran Prof Dr. Halit Yerebakan, AK Parti İstanbul 2.bölge 2.Sıradan milletvekili adayı oldu

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Türkiye 14 Mayıs 2022 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçimine gidecek ve milletvekilleri de belli olacak.

Bu kapsamda da partilerin milletvekili listeleri de netleşmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan listeleri bizzat kendisi büyük bir özenle hazırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesaisinin büyük bir bölümünü kurmaylarıyla AK Parti Genel Merkezi'nde geçirdi.

Listeler belirlendi

Listeler belirlenirken anket çalışmaları da dikkate alındı.

AK Parti yenilenmiş bir kadroyla seçmen karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Ayrıca 28'inci dönem milletvekilliği seçimlerinde seçmenleri renkli bir liste bekliyor.

Sanat ve spor camiasından birçok isim Meclis'teki turuncu koltuklara talip...

Milletvekili adayı oldu

Bu isimlerden birisi de televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden olan Türkiye'nin en genç kalp cerrahı Prof. Dr. Halit Yerebakan.

Halit Yerebakan AK Parti'den İstanbul 2. Bölge 2.Sıradan aday gösterildi.

Doç Dr. Halit Yerebakan kimdir?

8 Ağustos 1982’de İstanbul’da doğan Halit Yerebakan, ABD ve Türkiye’de ilk ve orta öğrenimini bitirmesinin ardından 2000’de İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitime başladı. Başarı bursuyla 2006’da tıp eğitimini bitiren Halit Yerebakan, tıp fakültesine girdiği ilk sene hayalini kurduğu kalp-damar cerrahlığı alanında ilerledi.

2007’de girdiği Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda alanında tek tercih yaparak kazandığı Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı’nda ihtisas eğitimine başladı.

Kalp cerrahisi konusunda tıp fakültesine başladığı günden itibaren ilgi duyan Halit Yerebakan, tüm eğitim seneleri boyunca Columbia Üniversitesi New York Presbyterian Hastanesi, Şişli Florence Nightingale Hastanesi ve Belçika’da OLV Ziekenhuis Hastanesi gibi dünyanın kalp ve damar cerrahisinde önde gelen merkezlerinde öğrencilik senelerini stajer hekim olarak geçirdi.

Bilimsel yayınları dikkat çekti

Bilimsel yayınlarının dışında sağlık iletişimi ile ilgili çalışmalarına öğrencilik senelerinde başlayan Halit Yerebakan, tıp fakültesinin sonunda New York Presbyterian Hastanesine kalp ve damar cerrahisi alanında kök hücre uygulamalarında araştırma görevlisi ve Cenevre Üniversitesi kalp ve damar cerrahisi kliniğine asistan olarak kabul edildi.

Yurt dışında meslek hayatına başlamak yerine Türkiye’de Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde kalp ve damar cerrahisi eğitimini almak için ihtisas programına başlayan Halit Yerebakan, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi’nde 2008’de Prof. Dr. Süha Küçükaksu başkanlığında başlatılan kalp yetersizliği cerrahisi programında Prof. Dr. Süha Küçükaksu’nun asistanlığını yürüttü.

Bir Vakıf Hastanesi’nde uygulanan ilk kalp transpantasyonu ve İstanbul’da ilk kalp destek sistemleri uygulamalarında cerrahi ekip içerisinde yerini alan Halit Yerebakan, ihtisası süresi boyunca çalıştığı tüm hocalarının desteği ile uzmanlık eğitimi sürerken, 2011’de kabul edildiği Columbia Universitesi College of Physicians and Surgeons Tıp Fakültesi’nde çalışmalarına devam etmek üzere bağlı bulunduğu üniversiteden görevlendirildi ve buradaki çalışmalarının sonunda da dünyanın en büyük kalp nakli serisi üzerine yaptığı teziyle 2012’de uzman oldu.

Birçok uluslararası ödüle layık görüldü

Uzman olarak mesleğine adımını attığı ilk gün dünyanın en iyi kalp nakli eğitim merkezi Columbia Universitesi’nde kalp nakli araştırma ve koordinasyon ekibinde doktorasının ardından araştırma görevlisi olarak göreve başlayan Halit Yerebakan, meslek hayatının daha ilk dönemlerinde olmasına karşın hepsi uluslararası ve önemli kongrelerde sunulmuş 100’e yakın literatür çalışması yaptı.

2013’te kalp cerrahisi ile ilgili dünyanın en önemli derneği olan American Association of Thoracic Surgeons’da tüm dünyada yalnızca 25 kalp cerrahının aday olduğu 2013 Evarts Graham ödülüne Columbia Universitesi tarafından, çalışmaları göz önünde bulundurularak aday gösterilen Halit Yerebakan, 2011-2014 yıllarında yoğun bilimsel çalışmaların ardından American Heart Association araştırma ödülü, Tübitak’tan araştırma burs ödülü, American Association of Thoracic Surgeons Öğrenci Programı ödülü ve ayrıca Columbia Üniversitesi Enstitü destekli araştırma projelerifonu kapsamında 4 ayrı ödül aldı.