Sevim Gözay kimdir? Sevim Gözay kaç yaşında, mesleği nedir? Sevim Gözay ölüm sebebi nedir?

Gazeteci, sunucu ve yazar Sevim Gözay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uzun zamandır hastalıkla mücadele eden Gözay'ın hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Sevim Gözay hastalığa bağlı nedenlerle 48 yaşında vefat etti. Televizyon camiasını yasa boğan haberi Timur Akkut sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Akkut ölüm haberini, "Ah be Sevim. Canım arkadaşım, çok erken gittin aramızdan. Bitmeyen enerjin, mükemmel zekan, eşsiz dostluğun... çok eksikliğini hissedeceğiz. Nur içinde yat, seni hiç unutmayacağız" diyerek paylaştı.

Sevim Gözay kimdir, nereli, mesleği neydi? Sevim Gözay hastalığı neydi? soruları merak ediliyor. İşte Sevim Gözay hakkında araştırılan bilgiler..

SEVİM GÖZAY KİMDİR?

Gazeteci Sevim Gözay kültür, yaşam ve medya alanlarında yıllarca içerik üretti.

Kanal D, TV8, CNN Türk, ATV, Show TV, Habertürk, Sky 360, TRT kanallarında yönetmenlik, sunuculuk, moderatörlük ve jüri üyeliği yaptı.

Asistan olarak ‘Dr. Stress’, ‘Canlan Biraz’, yardımcı yönetmen ve yönetmen olarak ‘Sabah Şekerleri’, ‘Hi-Fi’, ‘Netiket’, yönetmen-seslendiren olarak ‘İstanbulART’, sunucu-editör olarak ‘Şehrin Rengi’, ‘Dizikolik’, ‘Bazıları Sıcak Sever’ ve ‘Artist’ programlarını ekrana taşıdı.

Yeni nesil sinema programlarıyla beğeni kazanan Özay, 2001 ve 2002 yıllarında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Kültür-Sanat Televizyon Başarı Ödülü’ne layık görüldü.

Gözay, son dönemde YouTube üzerinden yayınlar yapıyordu.

SEVİM GÖZAY NEDEN VEFAT ETTİ?

Sevim Gözay'ın, bu sabah saat 07.30’da İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybettiği öğrenildi.

48 yaşındaki Gözay, lenf kanseri tedavisi görüyordu.