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    Şevket Sabancı hayatını kaybetti

    Esas Holding'in kurucusu, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.
    • Haber Merkezi
    • 22.07.2021 - 10:59
    • Güncelleme : 22.07.2021 - 11:10
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    Şevket Sabancı hayatını kaybetti

    Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, yaşamını yitirdi.

    Sabancı'nın, bir süredir hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.

    ŞEVKET SABANCI YAŞAMINI YİTİRDİ

    85 yaşında hayatını kaybeden Sabancı, Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olarak 1936 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.

    Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi bölümünden mezun olan Sabancı, 2000 yılında Esas Holding'i kurdu.

    Şevket Sabancı hayatını kaybetti #1

    ESAS HOLDİNG'İ YÖNETTİ

    Ayrıca 2004 yılına kadar Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttü.

    Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini geçen yıl oğlu Ali Sabancı’ya devretti.

    Şevket Sabancı hayatını kaybetti #2

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