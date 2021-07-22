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Şevket Sabancı hayatını kaybetti
Esas Holding'in kurucusu, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.
- Haber Merkezi
- 22.07.2021 - 10:59
- Güncelleme : 22.07.2021 - 11:10
Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, yaşamını yitirdi.
Sabancı'nın, bir süredir hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.
ŞEVKET SABANCI YAŞAMINI YİTİRDİ
85 yaşında hayatını kaybeden Sabancı, Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğu olarak 1936 yılında Kayseri'de dünyaya geldi.
Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi bölümünden mezun olan Sabancı, 2000 yılında Esas Holding'i kurdu.
ESAS HOLDİNG'İ YÖNETTİ
Ayrıca 2004 yılına kadar Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttü.
Sabancı, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini geçen yıl oğlu Ali Sabancı’ya devretti.