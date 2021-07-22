Şevket Sabancı kimdir? İş insanı Şevket Sabancı kaç yaşında, neden öldü?

Şevket Sabancı kimdir? İş insanı Şevket Sabancı kaç yaşında, neden öldü?

Türkiye'nin en büyük holdinglerinden biri olan Sabancı Holding'in ikinci kuşak temsilcisi ve Esas Holding'in kurucusu Şevket Sabancı, 85 yaşında hayatını kaybetti. Peki Şevket Sabancı kimdir?

Esas Holding’in kurucusu, duayen iş insanı Şevket Sabancı vefat etti. Sabancı'nın, bir süredir hastanede tedavi altında olduğu kaydedildi.

Vefatının ardından Şevket Sabancı'nın hayatına dari bilgiler gündeme geldi. Ölüm haberini duyanlar, ''Şevket Sabancı kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı?'' sorularına yanıt aramaya başladı.

85 yaşında hayatını kaybeden Şevket Sabancı'nın henüz neden öldüğüne dair bir bilgi verilmedi. Peki Şevket Sabancı kimdir? İş insanı Şevket Sabancı'nın biyografisi...

ŞEVKET SABANCI KİMDİR?

1936 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Şevket Sabancı, Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin dördüncü çocuğudur.

Yüksek öğrenimini İngiltere'de Manchester Üniversitesi'nde Tekstil Mühendisi olarak tamamlayan Sabancı, tekstil şirketlerinde çeşitli üst düzey görevler almıştır.

1980 yılından itibaren Sabancı Topluluğu'nu yurtdışında temsil eden Şevket Sabancı, 2004 yılına kadar Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini de yürütmüştür.

2000 yılında ailesi ile birlikte Esas Holding'i kuran Şevket Sabancı'nın Sadıka, Emine ve Ali adlı üç çocuğu vardır. Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 1 Ocak 2020 tarihinde oğlu Ali Sabancı'ya devretmiştir.