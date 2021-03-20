Şevval Sam'dan İstanbul Sözleşmesi tepkisi

Oyuncu Şevval Sam, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Şevval Sam, “Ortaçağ'a dönüyoruz. Orman kanunları geçerli artık" dedi.

Kamuoyunda "İstanbul Sözleşmesi" adıyla bilinen "Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi", Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye’de feshedildi.

Kararı doğru bulmayanlar da sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.

"ORTAÇAĞ'A DÖNÜYORUZ"

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinde rol alan oyuncu Şevval Sam, konu ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından kadınlara dövüş sporlarına yönlenmesi konusunda çağrı yapan oyuncu, "Haydi herkes dövüş sporlarına yazılsın! Ortaçağ'a dönüyoruz. Orman kanunları geçerli artık" ifadelerini kullandı.