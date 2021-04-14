Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma ekranı

Seyahat izin belgesi nasıl alınır? e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma ekranı

Dün yapılan Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm illerde şehirler arası seyahat yasağı getirildiğini açıkladı. Bunun üzerine seyahat izin belgesi nasıl alınır? sorusu gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayı içerisinde hareketliliği azaltmak ve vaka sayılarını en aza indirmek için yapılan Kabine toplantısının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm illerde geçerli olmak üzere şehirler arası seyahat yasağı getirildiğini duyurdu. Açıklama sonrası, İçişler Bakanlığı yeni kısıtlama kararlarını içeren 'Kısmi Kapanma' konulu genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi.

Şehirler arası seyahat yasağı kararının ardından seyahat planlaması yapan vatandaşlar, 'Seyahat izin belgesi nasıl alınır?' sorusuna yanıt aramaya başladı.

Peki, Seyahat izin belgesi nasıl alınır? İşte, e-Devlet ile seyahat izin belgesi alma ekranı..

E-DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Polis ya da jandarma ekiplerinin seyahat eden kişiden talep edebileceği seyahat izin belgesi, e-Devlet üzerinden kolaylıkla alınabilmektedir. e-Devlet şifresi bulunmayan kişiler ise ALO 199 hattını arayarak bu belgeyi alabilmektedir.

E-devlet ekranından seyahat izin belgesi almak için öncelikle T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılıyor.

Giriş yapıldıktan sonra İçişleri Bakanlığı bölümünde yer alan “e-Başvuru” kısmına giriliyor.

Seçenekler arasından “Seyahat İzin İşlemleri” seçilerek form dolduruluyor.

Seyahat İzin Kuruluna iletilecek başvuru, kurul tarafından değerlendirmeye alınıyor. Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildiriliyor.

Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul ediliyor.

E-DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI



