Euro
10.4695
0.58%
Dolar
8.586
0.79%
Altın
526.3
1.1%
Borsa
1.431
-0.07%
Bitcoin
318.848
2.94%
EXEN Coin
32.65
-1.35%
15ºC
İstanbul
Sağanak yağış 15 C

    Seyahat kuralları güncellendi: Aşı olanlardan PCR testi istenmeyecek

    Güncel kurallara göre; hava yoluyla 146 ülkeden gelen yolculardan, yurda girişte aşı olduğuna dair belge gösterenlere PCR testi zorunluluğu kalktı.
    • DHA
    • 02.06.2021 - 15:05
    • Güncelleme : 02.06.2021 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seyahat kuralları güncellendi: Aşı olanlardan PCR testi istenmeyecek

    1 Haziran itibarıyla yeni seyahat kurallarının açıklanmasının ardından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 'Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Ülkelere Giriş Tablosu'nu yeniledi.

    Yeni tabloya göre; 146 ülkeden Türkiye'ye gelen yolculardan, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırdığı veya hastalığı son 6 ay içinde geçirdiğine dair resmi otoritelerce düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden, negatif sonuçlu PCR testi raporu istenmeyecek.

    KARANTİNA KURALI DA YOK

    Bu yolculara karantina tedbiri de uygulanmayacak. Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığı geçirdiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda ise girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat içerisinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek.

    Ancak Türkiye'den yurt dışına seyahat edecek yolcular, gidecekleri ülkelerin salgın tedbirleri kapsamında uygulanan kuralları yerine getirecek.

    Seyahat kuralları güncellendi: Aşı olanlardan PCR testi istenmeyecek #1

    ESNEKLİK GETİRİLEN 146 ÜLKE

    • ABD
    • Almanya
    • Andora
    • Angola
    • Arjantin
    • Arnavutluk
    • Avustralya
    • Avusturya
    • Azerbaycan
    • Bahreyn
    • Belarus
    • Belçika
    • Benin
    • Birleşik Arap Emirlikleri
    • Bosna-Hersek
    • Bostvana
    • Brunei Darusselam
    • Bulgaristan
    • Burkina Faso
    • Burundi
    • Butan
    • Cabo Verde
    • Cibuti
    • Çad
    • Çekya
    • Çin
    • Danimarka
    • Ekvator
    • Ekvator Ginesi
    • El Salvador
    • Endonezya
    • Eritre
    • Estonya
    • Etiyopya
    • Fas
    • Fildişi Sahilleri
    • Filipinler
    • Finlandiya
    • Fransa
    • Gabon
    • Gabon
    • Gana
    • Gine
    • Gine Bissau
    • Grenada
    • Guatemala
    • Guyana
    • Güney Kore
    • Güney Sudan
    • Gürcistan
    • Haiti
    • Hırvatistan
    • Hollanda
    • Honduras
    • Hong Kong (Çin)
    • Irak
    • İrlanda
    • İspanya
    • İsrail
    • İsveç
    • İsviçre
    • İtalya
    • İzlanda
    • Jamaika
    • Japonya
    • Kamboçya
    • Kamerun
    • Kanada
    • Karadağ
    • Katar
    • Kazakistan
    • Kenya
    • Kırgızistan
    • KKTC
    • Kolombiya
    • Komorlar Birliği
    • Kongo Demokratik Cumhuriyeti
    • Kosova
    • Kosta Rika
    • Kuveyt
    • Kuzey Makedonya
    • Küba
    • Laos
    • Letonya
    • Liberya
    • Libya
    • Litvanya
    • Lübnan
    • Lüksemburg
    • Macaristan
    • Madagaskar
    • Malavi
    • Maldivler
    • Malezya
    • Mali
    • Malta
    • Mauritius
    • Meksika
    • Moğolistan
    • Moldova
    • Moritanya
    • Mozambik
    • Myanmar
    • Namibya
    • Nijer
    • Nijerya
    • Nikaragua
    • Norveç
    • Özbekistan
    • Panama
    • Polonya
    • Portekiz
    • Romanya
    • Ruanda
    • Rusya
    • Sao Tome
    • Senegal
    • Seyşeller
    • Sırbistan
    • Sierra Leone
    • Slovakya
    • Slovenya
    • Somali
    • Sudan
    • Suudi Arabistan
    • Şili
    • Tacikistan
    • Tanzanya
    • Tayland
    • Togo
    • Trinidad
    • Tobago
    • Tunus
    • Türkmenistan
    • Uganda
    • Ukrayna
    • Umman
    • Uruguay
    • Ürdün
    • Vatikan
    • Venezuela
    • Vietnam
    • Yemen
    • Yunanistan
    • Zambiya
    • Zimbabve

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir