Seydikemer'de hızla yayılan ikinci yangın da kontrol altına alındı

Söndürülmesinin ardından tekrar başlayarak hızla yayılan yangın, ekipler ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Arifler Mahallesi’nde önceki gece çıkan yangın, kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştı.

Dün gece bölgede tekrar alevlerin parlaması sonucu ekipler, sabah saatlerine kadar yangın söndürme çalışmalarına devam etti.

VATANDAŞLAR DA DESTEK OLDU

Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda, vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alındı.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.



