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    Seydikemer'de hızla yayılan ikinci yangın da kontrol altına alındı

    Söndürülmesinin ardından tekrar başlayarak hızla yayılan yangın, ekipler ve vatandaşların desteğiyle söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
    • İHA
    • 02.08.2021 - 08:44
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 09:26
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    Seydikemer'de hızla yayılan ikinci yangın da kontrol altına alındı

    Muğla’nın Seydikemer ilçesine bağlı Arifler Mahallesi’nde önceki gece çıkan yangın, kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanmıştı.

    Dün gece bölgede tekrar alevlerin parlaması sonucu ekipler, sabah saatlerine kadar yangın söndürme çalışmalarına devam etti.

    VATANDAŞLAR DA DESTEK OLDU

    Sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden çalışmalarda, vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alındı.

    SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

    Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

    Seydikemer de hızla yayılan ikinci yangın da kontrol altına alındı #1

    Seydikemer de hızla yayılan ikinci yangın da kontrol altına alındı #2

    Seydikemer de hızla yayılan ikinci yangın da kontrol altına alındı #3

    Seydikemer de hızla yayılan ikinci yangın da kontrol altına alındı #4

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