Petrol
113.03
1.85%
Euro
17.6262
0.57%
Dolar
16.6492
0.75%
Altın
975.72
0.71%
Borsa
2549
0.79%
Bitcoin
351.279
-2.21%
BTXN Coin
7.20
0.00%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Çok bulutlu 23 C

    Seyhan belediye başkan yardımcısının, terörist yakınlarını belediyeye aldırdığı belirtildi

    PKK/KCK/TDÖ’nün sözde Çukurova bölge yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk’un, terörist yakınlarını belediyede işe aldırdığı belirtildi.
    • 28.06.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 11:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Seyhan belediye başkan yardımcısının, terörist yakınlarını belediyeye aldırdığı belirtildi

    Adana’da, terörle mücadele kapsamında çalışmalara aralıksız devam ediliyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/TDÖ'nün (Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) sözde Çukurova bölge yapılanmasını deşifre etmek için harekete geçti.

    Çalışmalar kapsamında gerçekleştirilen teknik ve fiziki takip sonucunda, HDP Adana il eş başkanları Mehmet Karakış ve Helin Kaya, Seyhan Belediye Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ile sözde Türkiye sözcüsü Ayşe Irmak, Çukurova bölge sorumlusu Mehmet S. ve kadın sorumlusu Emetullah A.’nın da aralarında bulunduğu 38 şüpheli tespit edildi.

    Çocuklara ideolojik eğitim, parti binalarına saldırı planları

    Örgütten gelen talimatlarla 'toplumsal alan yapılanması' kapsamında faaliyet yürüttüğü saptanan şüphelilerin,bu kapsamda kırsala eleman temini amacıyla çocuklara ideolojik eğitim verildiği, sokak yürüyüşü ve siyasi parti binalarına molotofkokteyli ile saldırı konusunda plan yaptıkları kaydedildi.

    Seyhan belediye başkan yardımcısının, terörist yakınlarını belediyeye aldırdığı belirtildi #1

    5 ilde şafak vakti operasyonu

    DHA'nın haberine göre; harekete geçen TEM ekipleri, dün şafak vaktinde Adana merkezli Mersin, Diyarbakır, Mardin ve Van’da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

    Evlerin kapıları koşbaşları ile kırıldı. Aralarında Karakış, Kaya, Buyruk, Mehmet S. ve Emetullah A.’nın da bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

    Seyhan belediye başkan yardımcısının, belediyeye aldırdığı terörist yakınlarına operasyon VİDEO

    Terörist yakınlarını belediyede işe aldırdığı tespit edildi

    Operasyonda gözaltına alınan ve avukat olan Belediye Başkan Yardımcısı Buyruk’un, örgütün sözde bölge sorumlusuyla irtibatlı olduğu, aldığı talimatla kırsalda faaliyet gösteren ve etkisiz hale getirilen örgüt üyelerinin yakınlarını belediye kademelerinde işe aldırdığı belirtildi.

    Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü belirtilirken, 2 kişi ise aranıyor.

    Seyhan belediye başkan yardımcısının, terörist yakınlarını belediyeye aldırdığı belirtildi #2

    Seyhan belediye başkan yardımcısının, terörist yakınlarını belediyeye aldırdığı belirtildi #3

    Seyhan belediye başkan yardımcısının, terörist yakınlarını belediyeye aldırdığı belirtildi #4

    Seyhan belediye başkan yardımcısının, terörist yakınlarını belediyeye aldırdığı belirtildi #5


    İlginizi Çekebilir

    Murat Arkın kimdir,kaç yaşında? Cüneyt Arkın'a benzerliği dikkat çekiyor..
    Medya

    Murat Arkın kimdir,kaç yaşında? Cüneyt Arkın'a benzerliği dikkat çekiyor..

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Türkan Şoray,Cüneyt Arkın'a bu sözlerle veda etti! 'Yerin dolmayacak..'
    Medya

    Türkan Şoray,Cüneyt Arkın'a bu sözlerle veda etti! 'Yerin dolmayacak..'

    Görüş Bildir