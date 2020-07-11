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    Seyir halindeki motosikletin önüne halı düştü: 2 yaralı

    Hatay’da cadde üzerinde seyir eden motosikletin önüne bir evin balkonundan halı düştü, motosiklette bulunan iki kişi yaralandı.
    • İHA
    • 11.07.2020 - 21:10
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    Seyir halindeki motosikletin önüne halı düştü: 2 yaralı

    Hatay'da Antakya ilçesi Cumhuriyet Caddesi’nde seyir eden motosikletin önüne çevredeki Düzdiker Apartmanının balkonundan halı düştü. Motosiklet sürücüsü Cenk Mıdık bir anda dengesini kaybederek, motosiklette beraber olduğu arkadaşı Mehmet Mahlioğlu ile yola savruldu.

    DÜŞEN HALI MOTOSİKLETİ YOLA SAVURDU

    Binanın 4. katından düştüğü belirlenen halı, Mıdık ve Mahlioğlu’nun yaralanmasına neden oldu.

    Bu anlar çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

    Seyir halindeki motosikletin önüne halı düştü: 2 yaralı #1

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