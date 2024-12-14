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DHA

Halk müziği sanatçısı Pınar Aydınlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Yenikapı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen "Tunceli Kültür Buluşmaları" etkinliğinde sahne aldı.

Ancak, Aydınlar’ın sahneye elinde Seyit Rıza’nın fotoğrafının yer aldığı bir posterle çıkması tepki topladı.

SAHNEDE 'SEYİT RIZA' POSTERİ AÇTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Aydınlar'ın Seyit Rıza'nın posterini açıp övücü ifadeler kullanması üzerine harekete geçti.

Başsavcılık, Aydın ile yetkililer hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlattı.

SERBEST BIRAKILDI

Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan şarkıcı Pınar Aydınlar, sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HDP'DEN MİLLETVEKİLİ ADAYI OLMUŞTU

Pınar Aydınlar, 2007 yılında Kırmızı Gül ve son olarak 2011 yılında Mavi Bir Düş adlı albümlerini müzikseverlerle paylaştı.

7 Haziran 2015 seçimlerinde HDP'den milletvekili adayı olan Aydınlar, İzmir’de yaptığı bir konuşmadan dolayı 10 ay hapis cezası almıştı.