Şeyma soruşturmasında yeni gelişme: Mahinur Özdemir Göktaş'tan gözetim açıklaması

İHA

7 Ocak günü evinin önünde asılı bulunan 8 yaşındaki Şeyma’ya cinsel istismar iddiası ile başlayan ve takipsizlik kararı verilen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Soruşturma Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın itirazı üzerine yeniden başlatıldı.

"SAĞLIK KONTROLLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEK ÜZERE HASTANEYE NAKLEDİLMİŞTİR"

8 yaşındaki Şeyma bakanlık gözetimine alınırken konu ile ilgili Bakan Göktaş ise sosyal medya hesabından, şu açıklamalarda bulundu: