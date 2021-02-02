Şeyma Subaşı: Gösteriş yapmıyorum

Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisi Mohammed Al Saloussi'nin lüks aracının önünde poz verdi. Subaşı gönderiyi, "Gösteriş yapmıyorum, sadece kanatlarımı gösteriyorum" notuyla paylaştı.

İtalyan DJ sevgilisi Guido Senia'dan ayrıldıktan sonra Mısırlı Mohammed Al Saloussi ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla konuşulmaya devam ediyor.

Sosyal medya hesabında sevgilisinin aracını sergileyen Şeyma Subaşı, yayınladığı gönderilere, "Gösteriş yapmıyorum, sadece kanatlarımı gösteriyorum" notunu düştü.

ŞEYMA, MISIRLI SEVGİLİSİNİN MAL VARLIĞINI PAYLAŞMAYA DEVAM EDİYOR

Subaşı, sevgilisinin lüks aracıyla hava atınca sosyal medyada olay olmaktan da kaçamadı.

Subaşı, daha önce de Cadılar Bayramı partisine katılmadan önce Mısırlı sevgilisine ait olduğu öne sürülen lüks bir otomobili Instagram hesabından yayınlamıştı.