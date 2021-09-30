Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Şeyma Subaşı, son olarak otonom sürüş deneyimini paylaştı.

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlilik hazırlığında olan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz günlerde Türkiye'den tamamen ayrılıp Miami'ye taşınacağını duyurmuştu.

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem olan Subaşı, son paylaşımını da Miami sokaklarından yaptı.

OTONOM SÜRÜŞ DENEYİMİ

Otonom sürüş dönemini başlatan Tesla'nın aracıyla karşımıza çıkan Şeyma Subaşı, bu araçla yolculuğunu paylaştı.

Çevresini algılayabilen ve hiç insan müdahalesi olmadan hareket eden otomobille seyahat eden Subaşı'nın, bir hayli heyacanlı olduğu ve panik yaptığı görüldü.

Şeyma Şubaşı, videoda tepkisini sürekli " Oh my God" diyerek gösterdi.

Şeyma Subaşı'nın otonom araçla yolculuğu VİDEO