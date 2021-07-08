Seyyanen ne demek? Seyyanen zam nedir? Seyyanen kelime anlamı

Sıkça kullanılan seyyanen kelimesinin anlamını merak edenler, konunun detaylarını araştırıyor. Peki, seyyanen zam ne demek? Seyyanen nedir ne anlama geliyor? İşte anlamı...

Zam haberleriyle birlikte araştırma konusu olan seyyanen kelimesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

"Seyyanen zam" olarak gündeme gelen kelimenin ne anlama geldiği merak konusu oldu.

Seyyanen ne demek? Seyyanen zam nedir? soruları zam bekleyenlerin kafasında soru işareti oldu.

İşte seyyanen kelimesinin anlamı...

SEYYANEN NE DEMEK?

Türk Dİl Kurumu (TDK), çevrim içi sözlük sayfasından seyyanen "eşit olarak" açıklanmıştır. Zarf olarak kullanılan seyyanen Arapça kökenli bir kelimedir.

SEYYANEN ZAM NEDİR?

Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor.

Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.

Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.