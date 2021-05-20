Seyyar satıcı, tesisatçı ve hırdavatçılara 3 bin TL: Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Seyyar satıcı, tesisatçı ve hırdavatçılara 3 bin TL: Hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa 5 bin TL ile 3 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı. Peki seyyar satıcılar, tesisatçılar ve hırdavatçılara 3 bin TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan taksicilere destek müjdesi verdi. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan esnafların iki gruba ayrıldığını ve her gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi verileceğini duyurdu.

Seyyar satıcılar, tesisatçılar ve hırdavatçılara 3 bin TL hibe desteğinden faydalanabilecek.

Hibe desteği başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşlar, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir sorularını araştırıyor.

Peki 3 bin lira hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte e-devlet hibe desteği başvuru ekranı 2021..

SEYYAR SATICI -TESİSATÇI - HIRDAVATÇI 3 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU

Esnafın beklediği müjdeli haber geldi. Düzenlenen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 bin TL ve 3 bin TL hibe desteği verileceğini kamuoyuna açıkladı. Erdoğan hibe desteği hakkında şöyle konuştu;

"Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız."

Verilecek hibe desteği yardımı ile ilgili Bakan Muş şu detayları açıkladı;

''1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır. İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğu bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır."

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ADIMLARI

3 bin TL hibe desteğine nasıl ve nereden başvurulacağı vatandaşalar tarafından merak ediliyor. 3 bin TL hibe desteğine başvurmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden yapıldığını araştırıyor. Hibe desteği başvuruları e-devlet sayfası üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

3 bin TL hibe desteği başvurusu için öncelikle e-Devlet hesabınıza TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmalısınız.

Ardından gelen sayfada bulunan "Yeni Başvuru" kısmına tıklamalısınız.

Sonrasında karşınıza gelecek olan "Taahhütname" sayfasındaki maddeleri okuyup, onaylayıp "Devam Et"e tıklayın. Karşınıza çıkan tüm bilgileri doldurduktan sonra başvurunuz tamamlanacaktır.